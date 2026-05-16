إنفستوبيا أوروبا في ميلانو: صياغة مستقبل الاستثمار الاستراتيجي بين الإمارات وإيطاليا

تغطية شاملة لمخرجات النسخة الرابعة من حوارات إنفستوبيا أوروبا في ميلانو، والتي ركزت على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا وأوروبا، واستكشاف فرص النمو في الاقتصاد الجديد والأسواق الأفريقية وتطوير الصناعات المتقدمة.

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية انطلاق النسخة الرابعة من حوارات ' إنفستوبيا أوروبا'، والتي تحولت إلى منصة استراتيجية رفيعة المستوى جمعت نخبة من صناع القرار والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تضمن هذا الحدث الاقتصادي البارز عقد 11 جلسة حوارية معمقة وثلاث اجتماعات لطاولة مستديرة، صُممت جميعها بهدف استشراف التوجهات العالمية الحديثة في عالم الاستثمار، وبحث سبل تعزيز الروابط التجارية والصناعية والمالية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وأوروبا. وقد ركزت النقاشات بشكل جوهري على تقوية الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وإيطاليا، ودفع حركة رؤوس الأموال نحو قطاعات حيوية تضمن النمو المستدام في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، مما يعكس رغبة الطرفين في بناء تحالفات اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

وفي إطار تعزيز التعاون العابر للقارات، شهدت الفعاليات اجتماعاً هاماً شارك فيه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وبدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، إلى جانب كوكبة من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين. وقد تمحور هذا الاجتماع حول آليات تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين من تطوير فرص تجارية وصناعية مشتركة تستهدف القارة الأفريقية.

حيث ناقش المشاركون سبل ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك استراتيجي وموثوق لإيطاليا في رحلتها للتوسع نحو الأسواق الأفريقية الواعدة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الرؤساء التنفيذيين الإيطاليين لاستكشاف شراكات استثمارية مع القطاع الخاص الإماراتي، وتطوير استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتنمية متبادلة تعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة في هذه المنظومة الاستثمارية. من جانب آخر، ساهم معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء 'إنفستوبيا'، في قيادة طاولة مستديرة رفيعة المستوى ضمت 23 شخصية من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال.

ركزت هذه الجلسة على تعزيز الشراكة في قطاعات 'الاقتصاد الجديد'، التي تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا المالية، والسياحة الذكية. كما تناولت النقاشات كيفية مواءمة الصناعة والاستثمار بين الإمارات وإيطاليا، بمشاركة أدولفو أورسو وزير الشركات و'صنع في إيطاليا'، حيث تم التأكيد على ضرورة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمليات الصناعية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقد شدد المتحدثون على أن التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية وتطوير قدرات صناعية وطنية سيادية، وهو ما تجلى بوضوح في الجلسات التي ناقشت بناء شراكات دولية تتجاوز التجارة التقليدية لتصل إلى التطوير المشترك للأنظمة الصناعية. ولم تغب الرؤية المستقبلية لقطاعات أخرى عن أجندة الحوارات، حيث استعرض جيانماركو ماتزي وزير السياحة الإيطالي التحولات الجذرية في قطاع السياحة العالمي، وبحث فرص التعاون مع الإمارات في مجالات الضيافة الفاخرة والسياحة الثقافية، تماشياً مع تغير توقعات المسافرين العصريين.

وفي ختام الفعاليات، سلطت جلسة 'رأس المال بلا حدود' الضوء على المشهد الجديد لتدفقات الاستثمار العالمية، مؤكدة أن العوائد المالية لم تعد المحرك الوحيد لرؤوس الأموال، بل أصبحت معايير الاستدامة، ومرونة سلاسل التوريد، والاستقرار التنظيمي هي الركائز الأساسية التي يبني عليها المستثمرون قراراتهم. إن هذه الرؤى المتكاملة التي طُرحت في 'إنفستوبيا أوروبا' تعكس التزام الإمارات بإرساء قواعد جديدة للاستثمار العالمي تتسم بالشفافية والابتكار والقدرة على التكيف مع كافة التحولات الاقتصادية العالمية





