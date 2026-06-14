إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات

الشيخ محمد بن راشد يعلِن عن تأسيس هيئة اتحادية جديدة لتوحيد إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، بهدف رفع كفاءة الحكومة، دعم الابتكار، وتعزيز جودة الحياة في إطار رؤية الإمارات للتحول الرقمي المستدام.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، عن إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي و البيانات ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج منظومة البيانات و الذكاء الاصطناعي و الحكومة الرقمية على المستوى الوطني.

يردّد صاحب السمو أن هذه المبادرة ستقوّي جاهزية دولة الإمارات للتحوّل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات العامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. أشار إلى أن الدولة تسعى لتطوير نموذج حكومي عالمي يتميز بالكفاءة والمرونة والاستباقية، حيث يعتمد اتخاذ القرار على بيانات دقيقة وتطبيقات ذكية، ما يعزز القدرة التنافسية ويعزز ريادة الإمارات في الاقتصاد الرقمي. وضع سموه إطاراً واضحاً للهيئة الجديدة، مؤكدًا أنها ستكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وستتبع مباشرة مجلس الوزراء.

كلف الشيخ محمد بن راشد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، برئاسة الهيئة، مشددًا على هدف الحكومة في أن تكون أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأضاف سموه أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الإمارات التي تسعى إلى استباق التحولات العالمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات المتقدمة، وإنشاء منظومة حكومية رقمية موحدة تعتمد على الكفاءة والجاهزية للمستقبل.

ستنتقل جميع الاختصاصات والموارد المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية إلى الهيئة الجديدة، بما في ذلك مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الإمارات للبيانات. تتولى الهيئة قيادة نظام البيانات والذكاء الاصطناعي تحت مظلة موحدة لضمان تكامل السياسات والمبادرات الرقمية على المستويين الاتحادي والمحلي. من أهم مهامها توحيد الأولويات الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، وضع السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وضمان مواءمة المشاريع الرقمية.

كما ستُعنى بوضع استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي تسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي، وإدارة وتكامل البيانات الحكومية مع ضمان جودتها وإتاحتها للجهات وفق أطر حوكمة متقدمة. ستعمل الهيئة على تطوير منصات البيانات الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز اتخاذ القرار وتوفير خدمات حكومية استباقية تُحسّن تجربة المتعامل عبر تبسيط الإجراءات وتكامل القنوات. بالإضافة إلى ذلك، ستحدد المعايير والمواصفات وأدلة العمل في مجالات إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتضمن امتثال الجهات الاتحادية لها، وتدعم البحث والتطوير وبناء القدرات الوطنية، وتوفر الاستشارات التقنية.

وستسهم الهيئة في تعزيز الأمن السيبراني وإدارة أمن المعلومات، وتوسيع التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية لتثبيت مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي والحلول الحكومية الذكية





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