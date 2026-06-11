إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية

تأسيس سلطة دبي للديمومة الصحية يأتي في إطار دعم المستهدفات 'أجندة دبي الاقتصادية D33' و'أجندة دبي الاجتماعية 33' اللتين تسعيان إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمياً من حيث جودة الحياة، وتعزيز ريادتها في مؤشرات متوسط العمر الصحي، وذلك من خلال توظيف أحدث الابتكارات، وتعزيز الحوكمة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2026 بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.

وبموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2026، يتولى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منصب رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، فيما تم تعيين المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، رئيساً لمجلس إدارتها بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2026





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