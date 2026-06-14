إنستاوورك تزود عمالها بكاميرات قابلة للارتداء لجمع بيانات واقعية لتدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة إنستاوورك بتزويد موظفيها بالفنادق والمستودعات والملاعب بأجهزة متطورة قابلة للارتداء مزودة بخمس كاميرات، بهدف جمع بيانات واقعية وتصوير أدق حركاتهم اليومية لتدريب وتطوير روبوتات الذكاء الاصطناعي.

بدأت شركة إنستاوورك الأمريكية، المتخصصة في توفير العمالة المؤقتة، بتزويد موظفيها بالفنادق والمستودعات والملاعب بأجهزة متطورة قابلة للارتداء مزودة بخمس كاميرات، بهدف جمع بيانات واقعية وتصوير أدق حركاتهم اليومية لتدريب وتطوير روبوتات الذكاء الاصطناعي .

ويحمل النظام الجديد اسم إنستاكور، وهو عبارة عن خمس كاميرات موزعة على الرأس والصدر والمعصمين متصلة بحقيبة حاسوبية على الظهر يقل وزنها عن ثلاثة أرطال، ومصممة للعمل طوال نوبة عمل تمتد إلى ثماني ساعات. وتُستخدم هذه المقاطع المصورة لمهام مثل تقطيع الخضراوات أو ترتيب البضائع، من قبل شركات الروبوتات ومختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى لتعليم الآلات كيفية التفاعل مع تعقيدات بيئات العمل التجارية الحقيقية.

ورغم المخاوف المحتملة من مراقبة الموظفين، أكدت الشركة أن المشاركة في هذا المشروع ستكون اختيارية بالكامل، وأن جميع البيانات والمقاطع المسجلة ستُعالج بصورة مجهولة الهوية لضمان الخصوصية. وأوضح مسؤولو الشركة أن الهدف ليس التجسس، بل الاستفادة من قاعدة عمالتها التي تضم نحو 10 ملايين عامل لبناء أكبر وأكثر مجموعة بيانات تجارية تنوعاً في العالم لصالح الذكاء الاصطناعي المادي.

ويأتي هذا التوجه في وقت يتزايد فيه السباق العالمي بين غول الذكاء الاصطناعي، مثل أوبن إيه آي وإنفيديا وتسلا، للحصول على بيانات واقعية قادرة على نقل الآلات من الشاشات وروبوتات المحادثة إلى التفاعل المباشر مع العالم الحقيقي. وتراهن إنستاوورك على أن هذا التحول التقني لن يلغي دور البشر، بل سيفتح الباب أمام وظائف جديدة ومستدامة تحت مسمى مدربي ومشغلي الروبوتات لضمان بقاء العمال جزءاً أساسياً من سوق العمل مستقبلاً





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