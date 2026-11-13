إنزيم من كومة سماد عضوي يفكك البولي يوريثان ويفتح باباً لإعادة تدوير البلاستيك

اكتشاف إنزيم جديد في كومة سماد عضوي بالدنمارك قادر على تفكيك البولي يوريثان، ما يفتح آفاقاً لتقنيات حيوية مستدامة لإعادة تدوير البلاستيك الصعب.

عثر باحثون من جامعة آرهوس و المعهد التكنولوجي الدنماركي على إنزيم ذي قدرات واعدة داخل كومة سماد عضوي عادية، وأظهر هذا الإنزيم قدرة على تفكيك أجزاء من مادة البولي يوريثان ، المستخدمة على نطاق واسع في صناعة إسفنج المراتب ونعال الأحذية ومواد العزل في الثلاجات. ويفتح الاكتشاف الباب أمام معالجة واحدة من أعقد مشكلات التلوث البلاستيكي.

ويمنح هذا الاكتشاف أملاً في تطوير تقنيات حيوية أكثر استدامة لإعادة تدوير أنواع من البلاستيك يصعب التعامل معها بالوسائل التقليدية. فجزء كبير من ملايين الأطنان المنتجة سنوياً من هذه المواد ينتهي في مكبات النفايات أو محارقها، بدلاً من استعادة مكوناتها وإعادة استخدامها في تصنيع منتجات جديدة.

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كيف عثر الباحثون على الإنزيم داخل كومة السماد

عثر الباحثون على الإنزيم في بكتيريا جُمعت من كومة سماد قرب مدينة آرهوس الدنماركية، وأطلق الفريق على الإنزيم اسم "CCPUR1". وقد برزت هذه البكتيريا بين عينات عدة بوصفها مصدراً لأكثر الإنزيمات الواعدة التي توصل إليها الفريق.

جاء الاكتشاف ثمرة رحلة استكشافية واسعة قام بها العلماء للبحث عن بكتيريا قادرة على إنتاج إنزيمات تحلل البولي يوريثان والنايلون. وشملت الرحلة مواقع متنوعة، من مكب نفايات في كينيا وحديقة حيوانات استوائية، إلى أمعاء يرقات عثة الشمع وأكوام السماد العضوي.

اعتمد الفريق منهجية تُعرف باسم "التنقيب الحيوي"، وتقوم على استكشاف البيئات الطبيعية بحثاً عن كائنات دقيقة ومواد وراثية يمكن الاستفادة منها في تطبيقات علمية وصناعية. وتكمن أهمية هذه المنهجية في أنها تتجاوز الأساليب التقليدية التي تعتمد على البحث في قواعد البيانات الجينية عن تسلسلات تشبه إنزيمات معروفة مسبقاً، وهي طريقة تحد من فرص اكتشاف إنزيمات جديدة لا تتوافر لها نماذج سابقة يُسترشد بها.

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آلية الفرز وخصائص إنزيم CCPUR1

استخدم الفريق جزيئات فلورية مصممة لمحاكاة الروابط الكيميائية الموجودة في البولي يوريثان والنايلون، بعد أن جمع ملايين البكتيريا من البيئات المستهدفة. وعندما تتفاعل هذه الجزيئات مع بكتيريا تمتلك إنزيماً قادراً على تفكيكها، تصدر إشارة ضوئية تكشف وجود النشاط المطلوب.

واستعان العلماء بتقنية فرز الخلايا المنشّطة بالتألق، التي تتيح فحص ما يصل إلى 10 آلاف خلية في الثانية، وعزل البكتيريا الأكثر قدرة على تحليل الروابط الكيميائية المستهدفة. وأسفرت العملية عن تحديد 29 نوعاً من البكتيريا المنتجة لإنزيمات قادرة على تحليل البلاستيك، إلى جانب اكتشاف 12 إنزيماً متفاوتة الكفاءة، بينها 10 إنزيمات تستهدف البولي يوريثان وإنزيمان قادران على تحليل النايلون.

أظهرت الاختبارات أن الإنزيم "CCPUR1"، الذي تنتجه بكتيريا "Chelatococcus composti"، يمتلك خصائص تجعله مرشحاً واعداً للتطبيقات المستقبلية. ومن أبرزها قدرته على التعامل مع الجزيئات البوليمرية الكبيرة، بفضل تجويف ارتباط واسع يسمح باستيعاب سلاسل المواد البلاستيكية، إضافة إلى استقراره عند درجات الحرارة المرتفعة وقدرته على تحمل أنواع مختلفة من المذيبات.

يعتقد الباحثون أن هذه الخصائص ترتبط ببيئة الإنزيم الأصلية، إذ يمكن أن تصل درجات الحرارة داخل أكوام السماد العضوي إلى نحو 80 درجة مئوية، ما يفرض على الإنزيمات الموجودة فيها التكيف مع ظروف حرارية قاسية نسبياً.

نتائج الاختبار على رغوة المراتب ونعل الحذاء

أظهر الإنزيم تفكيك أقل بقليل من 1% من مادة البولي يوريثان خلال ثلاثة أيام، عند اختباره على رغوة مراتب بعد طحنها إلى مسحوق. ورغم محدودية هذه النسبة، واصل الباحثون العمل على تحسين كفاءة الإنزيم بالتعاون مع جامعة بورتو.

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يجري التحسين من خلال المحاكاة الحاسوبية وإجراء تعديلات محددة على التعليمات الجينية المسؤولة عن إنتاج الإنزيم. وفي دراسة متابعة نُشرت في 11 سبتمبر 2026 بدورية "Chem Catalysis"، نجح الإنزيم المطوّر في تحليل نحو 1.4% من مادة البولي يوريثان الموجودة في رغوة نعل حذاء حقيقي خلال ثلاثة أيام، من دون الحاجة إلى معالجة مسبقة للبلاستيك.

وتختلف هذه النتيجة عن التجربة الأولى لأنها أجريت على مادة مختلفة عن رغوة المراتب المستخدمة فيها. ويرى الفريق أن هذا الاختلاف يضيف دليلاً على أن الإنزيم يمكن أن يتعامل مع أشكال متعددة من البولي يوريثان.

مزيج إنزيمي متتابع لإعادة التدوير المستقبلية

يرى الباحثون أن الإنزيمات الـ11 الأخرى التي حددها الفريق قد تؤدي أدواراً مكملة للإنزيم المكتشف في عمليات إعادة التدوير المستقبلية، لأن لكل إنزيم قدرة انتقائية على التعامل مع روابط كيميائية ومواد معينة.

يتصور الفريق تطوير مزيج من الإنزيمات يعمل على مراحل متتابعة، بحيث تُستخدم إنزيمات لتفكيك البولي يوريثان وإزالته أولاً، ثم تُضاف إنزيمات متخصصة في تحليل النايلون. ويتيح ذلك معالجة مواد بلاستيكية متعددة ضمن عملية واحدة أكثر كفاءة.

قد يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة الجمع بين المعالجة الميكانيكية والكيميائية والإنزيمية، لتسهيل وصول الإنزيمات إلى الروابط الكيميائية داخل البلاستيك وتسريع تفكيكه. ويشير الباحثون إلى أن الميزة الأبرز للتقنية تكمن في قدرة الإنزيمات على العمل في ظروف أكثر اعتدالاً، وبدرجات حرارة وضغوط أقل من تلك المستخدمة في كثير من تقنيات إعادة التدوير التقليدية، ما قد يفتح المجال أمام عمليات أقل استهلاكاً للطاقة.

ورغم أن النتائج لا تزال في مراحلها البحثية المبكرة، فإنها تقدم دليلاً جديداً على أن الطبيعة قد تحمل حلولاً غير متوقعة لمشكلة النفايات البلاستيكية، حتى داخل كومة سماد تبدو للوهلة الأولى عادية.