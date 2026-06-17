إنجاز غير مسبوق: حواسيب أوريجين وكونغ الكمومية الصينية تنجز مليون مهمة وتثبت درع PQC الأمني

حققت سلسلة الحواسيب الكمومية الصينية أوريجين وكونغ إنجازاً تاريخياً بإكمال مليون مهمة حسابية بنجاح وإثبات كفاءة درعها الأمني لحماية التشفير ما بعد الكمومي، مما يمثل اختباراً عملياً واسع النطاق لبنية تحتية قادرة على الصمود أمام الهجمات الكمومية المستقبلية. وقد دُمج إطار الحماية أوريجين روك في النظام في أبريل 2024 كأول نموذج تشفير برمجي صيني يجمع بين الحوسبة فائقة القوة والدفاع الوقائي، مع بدء التطبيق في مؤسسات حكومية. يأتي هذا السبق في وقت تتسارع فيه الجهود الدولية للتحولTowards التشفير المقاوم للكم، وتخطط الصين لصياغة معاييرها الوطنية خلال ثلاث سنوات، متوقعة نمواً كبيراً في الصناعة ودعم قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي المجسَّم وتقنيات 6G.

أعلنت مختبرات آنهوي الرئيسية لرقائق الحوسبة الكمومية بالتعاون مع مركز آنهوي لأبحاث هندسة الحوسبة الكمومية عن إنجاز سلسلة الحواسيب الكمومية الصين ية فائقة التوصيل أوريجين وكونغ مليون مهمة حسابية بنجاح، حيث حققت هذا الإنجاز التاريخي من خلال إثبات كفاءة درعها الأمني لحماية التشفير ما بعد الكمومي .

وقد جرى دمج إطار الحماية أوريجين روك في النظام خلال أبريل 2024، ليصبح أول نموذج تشفير برمجي صيني يجمع بين خدمات الحوسبة فائقة القوة وإجراءات الدفاع الوقائي. ويأتي هذا السبق في وقت تتسارع فيه international الجهود نحو أنظمة التشفير المقاومة للكم، مع توقعات بأن تصبح الحواسيب الكمومية قادرة على اختراق الأنظمة الحالية خلال خمس إلى عشر سنوات.

وتسعى الصين بناءً على هذا المشروع إلى صياغة معاييرها الوطنية للتشفير الكمي الفيزيائي خلال السنوات الثلاث المقبلة، متوقعة نمواً هائلاً في هذه الصناعة ودعم قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي المجسَّم وواجهات الدماغ والحاسوب وتقنيات الجيل السادس 6G. وقد استقبل الجهاز أكثر من 49 مليون زائر من 192 دولة على مدى عامين، مما يعكس الاهتمام العالمي بهذه التقنية





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