إنجاز 90% من منظومة أمد للطب الدقيق في دبي

أعلنت مجموعة تداوي الصحية عن الانتهاء من بناء منظومة أمد، وهي منصة وطنية متكاملة تستخدم الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي والبيانات الجينية لتعزيز العمر الصحي، مع التركيز على الوقاية والتنبؤ بالمخاطر الصحية قبل ظهور الأمراض.

أعلنت مجموعة تداوي الصحية بدبي عن إنجاز أكثر من 90% من منظومة أمد ، وهي منصة وطنية متكاملة للطب الدقيق وتعزيز العمر الصحي ، والتي تم تطويرها على مدار العامين الماضيين لتكون نموذجاً متقدماً للرعاية الصحية المستقبلية.

وصرح مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي الصحية، بأن هذا المشروع ينسجم مع رؤية دبي للمستقبل ويرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطب الدقيق وإطالة العمر الصحي. وأضاف أن المنظومة تُنفَّذ بشراكة استراتيجية بين أربع شركات وطنية مملوكة بالكامل لمستثمرين إماراتيين، تجمع بين الخبرة الطبية، والطب الجيني، والذكاء الاصطناعي، والتغذية والطب الوقائي.

الشركات participants هي مجموعة تداوي الصحية، وتكنوجينومكس المتخصصة في الفحوصات والتحاليل الجينية، وتقأون للذكاء الاصطناعي المتخصصة في تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي، وكوزمك دكتور المتخصصة في التغذية والمكملات الغذائية والطب الوقائي. تستند فلسفة الشراكة إلى قناعة بأن مستقبل الرعاية الصحية لا يعتمد على علاج المرض بعد ظهوره، بل على فهم الإنسان بصورة شاملة والتنبؤ بالمخاطر الصحية قبل الحدوث، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والبيانات الجينية والسريرية في نظام واحد متكامل.

تعتمد منظومة أمد على رحلة صحية متكاملة تبدأ من الفحص الجيني كأساس لفهم الخصائص البيولوجية الفريدة لكل فرد. ثم يتم دمج نتائج التحاليل المخبرية والمؤشرات الحيوية مع نمط الحياة والبيانات اليومية لتصميم خطة صحية وعلاجية وغذائية ورياضية مخصصة. تشمل المنظومة تحليلات=gene متعلقة بالتغذية، والأدوية، وتقييم مخاطر السرطانات الوراثية، والفحوصات القلبية الوقائية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل إجراء تحاليل الدم الشاملة، وتقييم اللياقة البدنية ونمط الحياة، ومراجعة وتحسين الأدوية، وتصميم برامج المكملات الغذائية الشخصية، والمتابعة الصحية الرقمية المستمرة، والتسلسل الجيني الكامل.

تهدف هذه العناصر إلى بناء رحلة صحية فريدة لكل فرد، تعتمد على بياناته الجينية والحيوية والسريرية ونمط حياته. توفر المنظومة حلولاً ذكية متعددة، من أبرزها: - بناء الملف الصحي الشخصي اعتماداً على التقرير الجيني. - دمج وتحليل الفحوصات المخبرية وربطها بالخصائص الوراثية. - تحليل الوجبات الغذائية عبر التصوير، بما في ذلك الأطعمة الخليجية، مع احتساب قيمها الغذائية وربطها بالحالة الجينية والمؤشرات الصحية.

- التكامل مع الساعات الذكية والخواتم الصحية لمتابعة النوم، والنشاط البدني، ومعدل نبض القلب، والمؤشرات الحيوية الأخرى بشكل مستمر. - تصميم برامج تغذية ومكملات غذائية مخصصة لكل شخص مع تحديد الجرعات وأوقات الاستخدام وإرسال التنبيهات الذكية. - تقديم إرشادات فورية أثناء ممارسة الرياضة بما يتناسب مع الحالة الصحية والبيانات الحيوية.

تمكن الأطباء من الاستفادة من الملف الجيني والبيانات الصحية المتكاملة للمريض لدعم اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وتخصيصاً، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأدوية وربطها بالخصائص الجينية، مما يدعم اختيار العلاج الأنسب وفق مبادئ الطب الدقيق. أكد آل ناصر أن الهدف من منظومة أمد لا يتمثل في زيادة عدد سنوات الحياة فحسب، بل في إطالة سنوات العمر الصحي Grants المستقل والعالي الجودة.

فلسفة المنظومة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والطب الدقيق والتدخلات الصحية الشخصية، بما يساهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة وتأخير ظهورها، وتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة أطول وأكثر صحة وإنتاجية. اختير اسم أمد ليمثل رسالة المنظومة وفلسفتها، مستوحى من كلمة "أمد" في اللغة العربية التي تعني الامتداد والاستمرار وطول المدى، في إشارة إلى السعي نحو تعزيز العمر الصحي وتحسين جودة الحياة وليس فقط زيادة عدد سنوات العمر.

يعكس الاسم الانتقال من مفهوم علاج الأمراض إلى مفهوم الوقاية والطب الدقيق، وتمكين الإنسان من العيش حياة أطول بصحة أفضل. حول الرؤية، قال آل ناصر: "لطالما آمنا في مجموعة تداوي أن مستقبل الرعاية الصحية يبدأ قبل ظهور المرض، وليس بعده، ومن هذا المنطلق جاءت منظومة أمد لتجسد رؤيتنا في بناء نموذج صحي يعتمد على الطب الدقيق والوقاية والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز العمر الصحي وتمكين كل فرد من الحصول على رحلة صحية مصممة خصيصاً له".

وأضاف أن إطلاق سلطة دبي للديمومة الصحية يؤكد أن المسار المتبع صحيح، مع الفخر بأن أمد مشروع وطني إماراتي يواكب هذه الرؤية الطموحة. من جانبه، قال محمد عبدالله الزفين، الرئيس التنفيذي لشركة تقأون للذكاء الاصطناعي: "نؤمن بأن البيانات والذكاء الاصطناعي هما حجر الأساس لمستقبل الرعاية Healthcare. لذلك قمنا بتطوير بنية تقنية متقدمة لمنظومة أمد قادرة على دمج البيانات الجينية والسريرية والحيوية ونمط الحياة في منصة ذكية واحدة، تقدم توصيات شخصية دقيقة وتدعم اتخاذ القرار الطبي وفق أحدث التقنيات العالمية".

بدورها قالت الدكتورة عائشة محمد، الرئيس التنفيذي لشركة تكنوجينومكس: "يعد الفحص الجيني نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الطب الشخصي، لأنه يمنحنا فهماً أعمق لطبيعة كل إنسان واستجابته المختلفة للغذاء والأدوية والأمراض. ومن خلال AMAD نسعى إلى تحويل المعلومات الجينية من مجرد تقرير مخبري إلى جزء أساسي من رحلة صحية متكاملة تساعد على الوقاية وتحسين جودة الحياة وتعزيز العمر الصحي".

هذه المنظومة تمثل قفزة.type في مجال الرعاية الصحية في دبي، حيث تجمع بين التقنيات الحديثة والرعاية الشخصية لخلق نموذج صحي شامل يركز على الوقاية وزيادة جودة الحياة بدلاً من مجرد علاج الأمرض





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منظومة أمد الطب الدقيق العمر الصحي الذكاء الاصطناعي الفحص الجيني

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