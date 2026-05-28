إنتر ميامي يتصدر قائمة مبيعات قمصان الأندية

تتصدر ريال مدريد قائمة مبيعات قمصان الأندية ، يليها برشلونة وباريس سان جيرمان ، بينما يصل إنتر ميامي إلى المركز الخامس بفضل مبيعات بلغت 2.16 مليون قميص.

حسناً ، يبدو أن نادي إنتر ميامي الأمريكي ، الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بات يحتل المركز الخامس عالمياً في قائمة أكثر قمصان الأندية مبيعاً.

وقد سجل إنتر ميامي مبيعات بلغت نحو 2.16 مليون قميص ، متفوقاً على أندية أوروبية وعالمية عريقة ، أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس. وتتصدر ريال مدريد القائمة بـ3.13 مليون قميص ، يليه برشلونة بـ2.94 مليون ، ثم باريس سان جيرمان بـ2.54 مليون ، وبايرن ميونيخ رابعاً بـ2.37 مليون ، بينما جاء بوكا جونيورز سادساً بـ1.93 مليون ، ثم مانشستر يونايتد (1.85 مليون) ، وليفربول (1.78 مليون) ، ويوفنتوس (1.64 مليون) ، وأرسنال ضمن المراكز العشرة الأولى.

ويُظهر التقدم اللافت لإنتر ميامي تأثيراً تجارياً كبيراً لوصول ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي ، حيث ساهم النجم الأرجنتيني في تعزيز الحضور العالمي للنادي وزيادة الطلب على منتجاته الرسمية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إنتر ميامي، ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان،

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الضغوط البيعية وراء تراجع الأسواق المحلية في جلسة اليومأفاد محللان ماليان بأن الضغوط البيعية والتأثر بالأسواق العالمية كانت وراء تراجع الأسواق المحلية اليوم، حيث شهد سوق دبي المالي، تراجعاً بنسبة 2.16%، كما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.19%.وتراجعت القيمة السوقية لكلا السوقين بقيمة 18 مليار درهممو

Read more »

3 مليارات درهم ربحية الأسهم في جلسة منتصف الأسبوعأبوظبي في 19 أكتوبر / وام / شهدت أسواق المال الإماراتية نشاطا ملحوظا خلال جلسة منتصف الأسبوع تزامن مع ارتفاع حجم السيولة المتداولة إلى مستويات تعد الأولى منذ عدة أسابيع بدعم من الصفقات المكثفة التي توزعت هذه المرة على شريحة من الأسهم المدرجة في سوق العاصمة. و مع ارتفاع وتيرة التحسن في الأسواق كسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 3 مليارات درهم في ختام التعاملات . كان المؤشر العام لسوق دبي المالي قد ارتفع بنسبة 1.26 % بالغا مستوى 2208 نقاط في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4559 نقطة بنمو نسبته 0.28% مقارنة مع جلسة اليوم الأول من الأسبوع. تأتي التداولات المكثفة على شريحة من الأسهم وسط تفاؤل المستثمرين بإعلانها عن نتائج مالية جيدة عن الربع الثالث من العام 2020 وذلك بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية التي صدرت عن بعضها الآخر بشأن التوسع في أعمالها. وأظهر الرصد اليومي للتعاملات ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة إلى 39.10 درهم وسط تداولات قاربت قيمتها 150 مليون درهم فيما صعد سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.24 درهم بتداولات بلغت قيمتها نحو 131 مليون درهم في حين وصلت قيمتها الصفقات على سهم شركة الدار العقارية نحو 130 مليون درهم مرتفعا إلى 2.16 درهم في حين صعد سهم أدنوك للتوزيع إلى 3.36 درهم. و في سوق دبي المالي ارتفع سهم إعمار إلى مستوى 2.66 درهم فيما بلغ سهم الاتحاد العقارية 29 فلسا مجددا ممهدا بذلك للعودة إلى حواجز سعرية جديدة حسب معطيات التحليل الفني .. وصعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.17 درهم و بلغ سهم الاتصالات المتكاملة 5.5 درهم. و على مستوى السيولة في السوقين فقد بلغت قيمتها نحو 760 مليون درهم سجل الجزء الأكبر منها في سوق العاصمة ووصل عدد الأسهم المتداولة 352 مليون سهم نفذت من خلال 4420 صفقة.

Read more »

إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.16 مليون حالةوصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.16 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفي

Read more »

12.862 مليار درهم رصيد المصرف المركزي من الذهب في ديسمبرأبوظبي في 11 فبراير / وام / ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية خلال شهر ديسمبر الماضي الى 12.862 مليار درهم بزيادة شهرية قدرها 2.16 مليار درهم وسنوية بقيمة 8.818 مليار درهم وذلك بحسب احدث الأرقام الصارة عن المصرف اليوم. ويعكس النمو المتواصل في حيازة المصرف المركزي من الذهب حرصه على زيادة احتياطاته من المعدن الاصفر طيلة الفترة الماضية والتي باتت تشكل نسبة جيدة من اجمالي احتياطياته في الاونة الاخيرة. وكان المركزي قرر العودة لتكوين رصيد من الذهب مطلع العام 2015 وذلك بعدما باع جميع حيازته من هذا المعدن في فترة سابقة والاعتماد على سلة من العملات الاجنبية في رصيد احتياطاته. ويتضح من خلال الاحصائيات تواصل مؤشر حيازة المركزي من الذهب منذ بداية العام 2020 حيث ارتفع قيمة الرصيد من 4.044 مليار درهم في ديسمبر 2019 الى 5.961 مليار درهم في مارس 2020 . وخلال شهر يونيو من العام الماضي ارتفعت قيمة رصيد الذهب الى 6.58 مليار درهم قبل ان تقفز الى 8.961 مليار درهم في شهر سبتمبر ثم الى 10.307 مليار درهم خلال أكتوبر و 10.702 مليار درهم في شهر نوفبمر الماضي.

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدعم الأداء المالي لشركة تومسون رويترزتجاوزت شركة تومسون رويترز في النتائج المعلنة، الخميس توقعات الإيرادات في الربع الأول ورفعت توقعاتها المالية للعام الجاري كما زادت توزيعات الأرباح السنوية بواقع 10% إلى 2.16 دولار، وذلك مع استمرار الشركة في الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركة الأخبار والمعلومات ومقرها تورونتو ارتفاع إيرادات الربع الأول ثمانية بالمئة إلى 1.

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدعم الأداء المالي لشركة تومسون رويترزتجاوزت شركة تومسون رويترز في النتائج المعلنة، الخميس توقعات الإيرادات في الربع الأول ورفعت توقعاتها المالية للعام الجاري كما زادت توزيعات الأرباح السنوية بواقع 10% إلى 2.16 دولار، وذلك مع استمرار الشركة في الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركة الأخبار والمعلومات ومقرها تورونتو ارتفاع إيرادات الربع الأول ثمانية بالمئة إلى 1.

Read more »