إم دي سي تستحوذ على 51% من لانتانيا لتعزيز الأمن المائي

مجموعة إم دي سي تعلن استحواذها على 51% من لانتانيا للمياه ضمن استثمار يهدف لتعزيز الأمن المائي والبنية التحتية في الإمارات.

أعلنت مجموعة "إن إم دي سي" عن استحواذها على حصة نسبتها 51% في شركة " لانتانيا للمياه" الإسبانية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتوسيع نفوذها في قطاعات البنية التحتية الحيوية. يأتي هذا التطور في ظل رؤية مجموعة "إن إم دي سي" الطموحة للاستثمار في مشاريع تتجاوز قيمتها 100 مليار درهم في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية البحرية.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي"، أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تحولاً جوهرياً خلال السنوات الخمس المقبلة. أوضح زغلول أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة المشاريع التجريبية إلى أداة تشغيلية يومية مدمجة عبر كامل سلسلة القيمة.

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شدد الرئيس التنفيذي على أن الفرصة الكبرى للشركات الكبرى تكمن في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة التشغيلية وتوفير رؤية أدق للعمليات. كما أشار إلى أهمية تسريع اتخاذ القرار والإنذار المبكر بمخاطر التشغيل في ظل التقلبات الهيكلية.

مركز الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العملية

أعلن الدكتور ياسر زغلول أن مجموعة "إن إم دي سي" تشغّل حالياً أكثر من 70 نموذجاً نشطاً للذكاء الاصطناعي عبر منظومتها الضخمة. تشمل هذه التطبيقات الساحات التصنيعية الكبرى والمكاتب الهندسية والأسطول البحري الذي يتجاوز 170 سفينة.

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استعرض زغلول تجربة المجموعة في تعميم التقنيات المتقدمة عبر أكثر من 35 ألف موظف، موضحاً أن التكنولوجيا تعزز الدقة الهندسية ولا تستبدل الخبرة. وأشار إلى تبني قادة الجرافات ومديري المشاريع لهذه الأدوات بشكل طبيعي لرفع كفاءة التشغيل.

المسارات الاستراتيجية للمستقبل

حدد الدكتور ياسر زغلول ثلاثة مسارات رئيسية تبرز فيها فرص التقاء الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية. يتضمن المسار الأول الدقة الذاتية تحت سطح البحر باستخدام جرافة "أبو البخوش" الحاصلة على شهادة "الجواز الأخضر" والروبوتات الذاتية.

أما المسار الثاني فيتمثل في التصنيع المعياري الذكي عبر ساحات التصنيع في الإمارات والسعودية، بما في ذلك "ساحة مصفح للتصنيع" و"ساحة وحدات إن إم دي سي إنيرجي". يهدف هذا المسار إلى دمج المسارات الرقمية بالتجميع المعياري الدقيق.

وأوضح أن المستثمرين الكبار سيستثمرون في أمن الطاقة، ومشاريع الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الحيوية. وأكد أن استحواذ مجموعة "إن إم دي سي" على 51% من "لانتانيا للمياه" يمثل دعماً قوياً للأمن المائي. وأشار إلى أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ لدى المجموعة تصل إلى 54 مليار درهم.