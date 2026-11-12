إمستيل تسجل نمواً قياسياً في الأرباح 35% للربع الثالث من 2026

إمستيل تعلن عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من 2026، مع نمو إيرادات 15% وأرباح قبل الفوائد والضرائب 35%، مدعومة بكفاءة التشغيل والأسعار المرتفعة.

أعلنت مجموعة " إمستيل"، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، مؤكدةً استمرار تفوقها التشغيلي والمالي في ظل التحديات السوقية. سجلت المجموعة إيرادات إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم خلال تلك الفترة، مسجلةً نمواً ملحوظاً نسبته 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس مرونة نموذج أعمالها.

تفاصيل النمو المالي والأرباح التشغيلية

شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمجموعة "إمستيل" قفزة كبيرة بنسبة 35% على أساس سنوي، لتصل إلى 381 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2026. وساهم هذا الأداء القوي في تحسين هامش الأرباح ليصل إلى 15.3%، مقارنة مع 13.1% التي سجلها الربع المقابل من عام 2025، حيث بلغ صافي هذا الهامش 190 مليون درهم، متحققاً نمواً نسبته 99% على أساس سنوي.

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أداء قطاع الحديد والأسعار العالمية

تمثل قطاع الحديد المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات، حيث سجل إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو سنوي نسبته 15%. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاع لهذا القطاع بنسبة 34% لتصل إلى 306 ملايين درهم، مع تحسن هامش الربح إلى 13.7% مقارنة بـ 11.9% في الفترة نفسها من عام 2025.

عزا التحسن في هامش ربح الحديد إلى كفاءة إدارة مصاريف المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 17% على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفض هامش الأرباح هذا القطاع ربعياً من 18.2% في الربع الثاني من عام 2026 إلى 13.7% في الربع الثالث، نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية وتكاليف الشحن اللوجستي البديل.

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على صعيد المبيعات الحجمية، سجل إجمالي مبيعات الحديد التي تشمل المنتجات النهائية ومربعات الصلب نحو 770 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض نسبته 5% على أساس سنوي. جاء هذا الانخفاض نتيجة التحديات التي أثرت بشكل رئيسي في صادرات المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، وتحديداً الألواح الارتكازية.

توسع قطاع الإسمنت والسيولة النقدية

سجل قطاع الإسمنت أداءً متميزاً أيضاً، حيث بلغت إيراداته 252 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 12% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع بنسبة 44% لتصل إلى 75 مليون درهم، مع تحسن هامش الربح إلى 29.7% مقارنة مع 23.3% في الفترة نفسها من عام 2025.

وقد دفع استمرار قوة الطلب في السوق إلى ارتفاع مبيعات الإسمنت والكلنكر بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 921 ألف طن. وبعد استبعاد نتائج قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى التي تم التخارج منها في ديسمبر من العام السابق، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاع لقطاع الإسمنت بنسبة 73% على أساس سنوي.

حافظت مجموعة "إمستيل" على مركز نقدي صافٍ قوي بلغ 1.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، و1.6 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2026. وشهدت الإيرادات المجمعة على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نمواً نسبته 9% لتصل إلى 7 مليارات درهم، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاع بنسبة 61% إلى 1.3 مليار درهم.

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استراتيجية الرميثي والابتكار المستدام

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، إن النتائج تعكس القدرة على التكيف السريع مع التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد. وأكد التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ودعم النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات من خلال ضمان استمرارية الإمدادات.

وأشار الرميثي إلى حصول المجموعة على التصنيف البلاتيني من "إيكوفاديس"، مما يجسد التزامها بالممارسات الصناعية المسؤولة وتوسيع دورها في المبادرات الدولية لإزالة الكربون. وستستمر "إمستيل" في التركيز على الابتكار والمرونة والنمو طويل الأمد، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل صناعي قادر على مواجهة التحديات.