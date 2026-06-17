إمباور تعقد اجتماعاً لشركات إدارة مباني دبي لشرح أنظمة تبريد المناطق وأفضل الممارسات والتقنيات الذكية

عقدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) اجتماعاً موسعاً مع شركات إدارة وتشغيل المباني في دبي، بهدف تعريفهم بآليات استخدام أنظمة التبريد وأفضل الممارسات والتقنيات الذكية. شمل الاجتماع استعراض الجوانب الفنية والتشغيلية لأنظمة تبريد المناطق، وشرح إجراءات ضمان كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة. كما ناقش الحضور التحديات والفرص في القطاع، وتم تنظيم جولة ميدانية في محطة DIFC للاطلاع على تطبيق عملي للخدمات المستدامة. أكد الرئيس التنفيذي لإمباور على أهمية التعاون الدوري مع شركاء التشغيل لتعزيز التكامل ورفع جودة الخدمات.

عقدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش. م. ع ( إمباور ) اجتماعاً موسعاً مع شركات إدارة وتشغيل المباني في دبي ، بهدف تعزيز التعاون ورفع كفاءة الخدمات.

واستعرضت المؤسسة خلال الاجتماع الجوانب الفنية والتشغيلية لأنظمة تبريد المناطق، وآليات إدارة محطات التبريد وشبكات التوزيع، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الجودة. كما سلطت الضوء على أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تعتمدها لتعزيز كفاءة الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي للمباني، بما يسهم في تحقيق مستويات عالية من الاستدامة ورضا المتعاملين.

وناقش ممثلو إمباور مع المشاركين التحديات والفرص في قطاع تبريد المناطق، مستعرضين التجارب والخطط الاستباقية للاستثمار في التقنيات الحديثة بهدف بناء منظومة متكاملة وموثوقة ومستدامة توفر خدمات تبريد بمعايير عالمية. واختتم الاجتماع بجولة ميدانية في محطة تبريد المناطق التابعة للمؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، للاطلاع على نموذج ناجح في تقديم خدمات صديقة للبيئة ذات مكاسب اقتصادية واجتماعية ومناخية تتناغم مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور، إن عقد مثل هذه الاجتماعات دورياً مع شركات إدارة المباني يأتي أهمية دورها كشركاء رئيسيين في دعم كفاءة خدمات التبريد وتعزيز تجربة المتعاملين، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع الوعي الفني والتشغيلي بطبيعة عمل المؤسسة، مما يعزز التنسيق بين جميع الأطراف. وأضاف أن这些 اللقاءات تتيح للمشاركين فرصة الاطلاع المباشر على آلية عمل محطات التبريد ومراحل الإنتاج والتوزيع، مؤكداً أن تعزيز فهم شركات التشغيل لعمليات إمباور يسهم في بناء شراكة أكثر فاعلية ويدعم جهود تطوير هذا القطاع الحيوي





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