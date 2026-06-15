إمام عاشور يسجل ويحقق جائزة رجل المباراة في تعادل مصر مع بلجيكا بكأس العالم 2026

تصدر اللاعب المصري إمام عاشور عناوين الأحداث بعد أدائه المميز قائداً المنتخب الوطني لتحقيق تعادل ثمين 1-1 مع بلجيكا في افتتاح مشوار مصر بكأس العالم 2026، حيث سجل أسرع هدف في تاريخ بلاده بالبطولة واختير رجلاً للمباراة.

في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس العالم 2026 ، تعادل المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المجموعة السابعة أقيمت المباراة مساء الاثنين على أرضية الملعب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حيث يستضيف الثلاثة كأس العالم حتى 19 يوليو/ تموز.

افتتح إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر التسجيل في الدقيقة التاسعة عشرة مسجلاً هدف التقدم للمنتخب المصري في时间为 early goal في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم محطماً رقم محمد صلاح الذي سجل في الدقيقة 22 في مونديال 2018. لكن قبل نهاية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 66 سجل محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر هدف التعادل عن طريق الخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 1-1. هذا الهدف ذاتي جعل عاشور يضمن جائزة رجل المباراة تقديراً لأدائه المميز طوال اللقاء.

وبذلك أصبح إمام عاشور رابع لاعب مصري يسجل في تاريخ كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي في مونديال 1934 بمجدي عبد الغني في مونديال 1990 ومحمد صلاح في مونديال 2018. بعد المباراة أعرب اللاعب المصري عن مشاعر مختلطة حيث قال: كلنا نشعر بالحزن لأننا أهدرنا فرصاً عديدة كنا نتمنى الفوز بالمباراة لكن أهدرنا الكثير من الفرص. وأضاف في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: أشكر اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجماهير التي ساندتنا والآن علينا التركيز في المباراة القادمة.

كما ختم كلامه: اسم مصر كبير والفريق يضم أفضل لاعبين في العالم محمد صلاح وعمر مرموش لم نأت لنكون ضيوف شرف وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة القادمة. منتخب مصر سيواجه نيوزيلندا في الجولة الثانية فجر الاثنين المقبل بينما ستلعب بلجيكا ضد إيران





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كأس العالم 2026 منتخب مصر إمام عاشور بلجيكا كرة القدم المجموعة السابعة

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