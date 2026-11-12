إماراتية مبدعة تنتقل بالمشاركات من التدريب إلى الاحتراف في خياطة الفريج

مبادرة إماراتية مبدعة تنطلق بمستها الاحترافي في يونيو 2026 بالتعاون مع تراحم، وتمنح المشاركات ماكينات حديثة لتأسيس مشاريع خياطة مستدامة.

تواصل مبادرة إماراتية مبدعة التي تُنفذها جمعية النهضة النسائية ب دبي بتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، تحويل مسارها من التدريب التقليدي نحو احتراف صناعة الأزياء وريادة الأعمال. وتعلن الجمعية عن انطلاق المستوى الاحترافي في يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى تمكين المشاركات اقتصادياً من خلال تحويل المهارات الحرفية إلى مشاريع دخل مستدام.

انطلاق المستوى الاحترافي في يونيو 2026

تنطلق أعمال المستوى الاحترافي في يونيو 2026، وهو برنامج تدريبي متقدم يمتد على مدى ستة أشهر. يستهدف هذا المسار المشاركات اللواتي اجتزن بنجاح المرحلة الأولى للمبتدئات، واللاتي يبحثن عن تعميق مهارتهن في الخياطة والتفصيل والتصميم. يركز البرنامج على الجانب التطبيقي العملي، لضمان إنتاج قطع ب جودة عالية تؤهل المشاركات لاستقلالهن المالي.

Also read مالية دبي تطلق منصة «مسار» لتطوير المسارات المهنية للموظفين

توفير ماكينات حديثة للمشاركات

أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المرحلة الجديدة تمثل نقلة نوعية في الجانب العملي للمبادرة. وتقوم الجمعية بتزويد كل متدربة بماكينة خياطة حديثة ومتطورة، لتتمكن من مواصلة التدريب والإنتاج في المنزل. تُعد هذه الأدوات نواة لمشروع مشاركته الخاص، وتمنحهن الأداة العملية اللازمة لبناء أساس متين لمشروعهن التجاري المستقبلي.

دعم مؤسسة تراحم الخيرية للشراكة

تتمثل مؤسسة تراحم الخيرية في الشريك الاستراتيجي الذي أسهم دعمها ورعايتها في تعزيز إمكانات المبادرة وتطوير محتواها التدريبي. ساهمت المؤسسة في توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة، وإدخال تقنيات متقدمة في مجال الخياطة. يبرز هذا التعاون أهمية الشراكات المجتمعية في دعم برامج التمكين، وتحويل التدريب النظري إلى فرص اقتصادية ملموسة ومستدامة للنساء.

Advertisement

نموذج خياطة الفريج المستدام

أوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي أن المبادرة تجاوزت مفهوم التعليم فقط، لتصبح مساراً متكاملاً للإنتاج وريادة الأعمال. بدأ عدد من المشاركات في تأسيس مشاريعهن الخاصة والانطلاق بمشروع خياطة الفريج، الذي يلبي احتياجات المجتمع المحلي. يوفر هذا النموذج مجالاً للعمل من داخل المحيط المجتمعي، معتمداً على المهارات التقليدية المقدمة بصورة عصرية تلبي متطلبات الحياة الحديثة.

رؤية الدكتور أحمد تهلك للاستثمار

أكد سعادة الدكتور أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، أن دعم المؤسسة للمستوى الاحترافي يعكس إيمانها بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي. رأى أن الدعم الحقيقي يتمثل في تمكين الإنسان من امتلاك الأدوات والقدرات لبناء مستقبل مستقر. وتؤكد المؤسسة أن الاستثمار في المهارات الوطنية هو استثمار في مستقبل الأسرة، مع مواصلة دعم المبادرات التي تحول المعرفة إلى ممارسة والإنتاج إلى مشاريع قابلة للنمو.