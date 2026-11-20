اختتم منتخب الإمارات للكريكيت نسائيًا مشاركته في عجمان بفوز على غينيا الجديدة، لكنه خرج من الدور الأول بسبب مجموع النقاط الضعيف أمام منافسات قوية.

اختتم منتخب الإمارات الوطني للسيدات للكريكيت مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس المنتخبات النسائية الصاعدة للكريكيت 2026 ، المقامة حاليًا في إمارة عجمان ، بتحقيق فوز مستحق على منتخب غينيا الجديدة بفارق 70 ركضة. وقد جرت المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات المجموعة الأولى يوم الأربعاء، وتم تحديد موعد اختتام البطولة في 25 الجاري. وكان ال منتخب الإمارات ي قد قدم أداءً قوياً خلال اللقاء، ليحسم المواجهة بفارق مريح ومسجلاً انتصاره الوحيد في دور المجموعات هذه المرة.

أداء إيشا أوزا وتألق هجيم بارز

تألقت اللاعبة إيشا أوزا بصورة لافتة خلال المباراة، حيث قادت الأداء الهجومي للمنتخب الإماراتي بتسجيلها 77 ركضة. وقد أثبتت هذه النتيجة قيمتها الفنية وخبرتها الدولية، مما جعلها حاصلة على جائزة أفضل لاعبة في المباراة. وقد كان لهذا الأداء الفردي دور كبير في تعزيز معنويات الفريق وتحقيق النصر، رغم أنه لم يكن كافياً وحده لضمان التأهل للمراحل المتقدمة من البطولة.

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نتائج المجموعة الأولى وخروج الإمارات

رغم هذا الانتصار النهائي، لم ينجح منتخب الإمارات في حجز بطاقة التأهل إلى مرحلة "السوبر سيكس". فقد أنهى مشواره في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، ناتجتان من فوز واحد وثلاث خسائر سابقة. حيث استهل المنتخب مشاركته في البطولة بالخسارة أمام منتخب أيرلندا، ثم خسر لاحقاً أمام منتخب اسكتلندا، تلاها الخسارة أمام منتخب سريلانكا.

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الهدف من البطولة واستضافة عجمان

تضم البطولة الحالية 10 منتخبات عالمية، وتستضيفها إمارة عجمان كمنصة رئيسية للمنافسات الدولية. وتهدف هذه المنافسات إلى تعزيز حضور المنتخبات النسائية الصاعدة عالمياً، وتطوير مستوى اللعبة بشكل عام. كما تسعى المنظمة لمنح اللاعبات فرصاً أكبر للاحتكاك الثقافي والرياضي واكتساب الخبرة الدولية اللازمة لمستويات أعلى.

الدفعة المعنوية للمستقبل

يأتي الفوز الأخير على منتخب غينيا الجديدة في ختام مشوار الإمارات في هذه الدورة بمثابة دفعة معنوية مهمة للاعبات. ورغم الخروج المبكر من المنافسة المباشرة، فإن الأداء المقدم في المباراة الأخيرة يظهر تطوراً واضحاً في مستوى الفريق. وتظل هذه التجارب خطوة أساسية في رحلة بناء المنتخب وتصعيده للمحافل الكبرى في المستقبل القريب.