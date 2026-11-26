أقامت دوائر وهيئات إماراتية حفلات كبيرة بمناسبة عيد الاتحاد 55، بحضور قادة وطلاب، لاستعراض مسيرة البناء وتكريس قيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة.

احتفلت مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر في دولة الإمارات العربية المتحدة ب عيد الاتحاد الخامس والخمسين، في أجواء وطنية عكست الفخر بمسيرة البناء والولاء للقيادة. شهدت الفعاليات حضوراً واسعاً للمسؤولين والمواطنين، لتجسيد الروابط القوية بين الحاكم والمحكوم وتعزيز الهوية الوطنية.

دائرة الأراضي تحتفل بتراث الاتحاد

ترأس الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مراسم الاحتفال التي أقيمت في مقر الدائرة. شمل البرنامج عروضاً وطنية ومسابقات تراثية تهدف إلى التعريف بتاريخ الدولة وعادات المجتمع الإماراتي وتقاليده العريقة. وقد هنأ الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي القيادة الرشيدة والمقيمين على أرض هذه الدولة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

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أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن عيد الاتحاد الخامس والخمسين يمثل محطة بارزة في مسيرة الدولة، والتي أصبحت نموذجاً رائداً في البناء والتنمية. وأوضح أن ذلك تم بفضل قيادة طموحة آمنت بقدرات أبنائها، الذين حافظوا على مكتسبات الوطن وأسهموا بإخلاصهم ووفائهم لإرث الآباء المؤسسين في تحقيق طموحاته الوطنية الكبيرة.

كليات التقنية تعرض إنجازات الدولة

حضر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الحفل الفني الوطني الذي نظمته كليات التقنية العليا احتفاءً بعيد الاتحاد 55. استعرض الحفل مسيرة دولة الإمارات منذ التأسيس، وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، مجسداً قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

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بدأ الحفل بتقديم عرض فني وطني بعنوان (من أثر القدم، إلى أثر النجم)، والذي استعرض مسيرة الدولة منذ زمن الأجداد. مر العرض بقيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين، وصولاً إلى إنجازات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، مجسداً قيم الأصالة والصبر والعزيمة بين الأجيال المتعاقبة.

فعالية ضخمة في متحف عجمان

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ورئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، نظمت الجمعية حفلاً وطنياً كبيراً في متحف عجمان. حضر الحفل الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك آل مكتوم، والشيخ عبدالله بن سعيد النعيمي، ومحمود أحمد الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان.

شهدت الفعالية حضوراً واسعاً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومديري الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى رعاية الطلبة وأولياء الأمور. وقد رحب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالحضور، مستذكراً بكل فخر مسيرة الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

رسائل القيادة والأجيال الجديدة

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن مسيرة العطاء تتواصل في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأشار إلى خصوصية الاحتفال تزامناً مع أجواء "عام الأسرة 2026" تحت شعار "نماء وانتماء"، والذي يكرس دور الأسرة المحوري في بناء القيم المشتركة وتعزيز الروابط.

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وجّه معاليه رسالة أبوية ملهمة إلى الطلبة، معتبراً إياهم ثروة الوطن الحقيقية، داعياً إياهم إلى الاعتزاز بهويتهم الوطنية وامتداد مسيرة الاتحاد. وأكد أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تُردد، بل هو عمل دؤوب وإخلاص ومسؤولية ومشاركة فاعلة في صناعة إنجازاته، مشدداً على أن الانتماء يتجسد في الممارسات اليومية من احترام وتسامح.