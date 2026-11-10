إمارات تطيران وشير: شراكة تحويل نقاط المكافآت بين الطيران والتسوق

طيران الإمارات وبرنامج شير من ماجد الفطيم يعلنان عن شراكة استراتيجية تتيح للأعضاء تحويل النقاط إلى أميال سفر بنسب محددة وبدون رسوم. يمكن للأعضاء ربط الحسابات بسهولة عبر التطبيقات الرسمية للاستفادة من مزاياprogrami الولاء المتكاملة.

أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات وفلاي دبي عن بدء شراكة رسمية مع برنامج "شير" التابع لمجموعة ماجد الفطيم ، في خطوة تهدف إلى دمج عالمي السفر والتسوق اليومي للمستهلكين في دولة الإمارات والمنطقة. وتأتي هذه المبادرة لتقديم خيارات أكثر مرونة لأعضاء برنامجي الولاء، حيث أصبح بإمكان الأفراد ربط حساباتهم بسهولة عبر تطبيقات "شير" و" سكاي واردز إيفريداي"، مما يسمح بتحويل النقاط المكتسبة إلى أميال طيران أو العكس. وتمنح هذه الشراكة الأعضاء قدرة أكبر على تعظيم قيمة إنفاقهم اليومي من خلال تحويل المكافآت بين منظومتي البرنامجين.

آلية التحويل ونسب الاستبدال بين البرنامجين

تحدد الشراكة الجديدة قواعد واضحة ومباشرة لتحويل النقط بين برنامجَي الولاء، مما يلغي التعقيدات السابقة أمام المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز تحويل كل 5 أميال سكاي واردز للحصول على نقطة واحدة في برنامج "شير". وفي الاتجاه المعاكس، يمكن لأعضاء برنامج "شير" تحويل كل نقطتين للحصول على ميل سكاي واردز واحد. وتبدأ عمليات التحويل من 2000 نقطة وتصل إلى 150 ألف نقطة في المعاملة الواحدة، بما يمنح الأعضاء مرونة أكبر في استخدام مكافآتهم بالطريقة التي تناسبهم. هذا الإطار المرن يضمن استفادة الأعضاء من نقاطهم سواء رغبا في السفر مع طيران الإمارات أو فلاي دبي، أو في الحصول على مكافآت فورية للتسوق والمأكولات.

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تفاصيل قاعدة العضوية ونطاق التغطية الجغرافي

يضم برنامج سكاي واردز طيران الإمارات حالياً أكثر من 40 مليون عضو، ويربطهم بمئات العلامات التجارية المشاركة في قطاعات التجزئة والمطاعم وأسلوب الحياة في دولة الإمارات. وتشمل هذه الشبكات علامات تجارية معروفة مثل "نون فود" و"كوستا كوفي" وصيدلية ابن سينا، مما يوفر للأعضاء فرصاً متنوعة لكسب الأميال من خلال أنشطتهم اليومية. أما برنامج "شير" فيربط أكثر من 16 مليون عضو في الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عُمان وكينيا، ضمن واحدة من أكبر شبكات التسوق في المنطقة. ويمكن لأعضاء "شير" كسب النقاط وإنفاقها عبر أكثر من 5000 متجر وعلامة تجارية وتجربة ضمن محفظة ماجد الفطيم.

تفاعل كبار المسؤولين وجهود دعم الشراكة

شهد توقيع اتفاقية الشراكة حضوراً لكبار المسؤولين من الجانبين، حيث وقع الاتفاق كل من الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، ودارين تايلور، نائب رئيس أول برنامج "شير" للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم. وكان بحضور نانسي كلارك، نائب الرئيس للشراكات في سكاي واردز طيران الإمارات، ورافي كارامانيان، نائب الرئيس للنمو التجاري في حلول العملاء في ماجد الفطيم. وأكد الدكتور نجيب بن خضر أن التعاون يهدف إلى تقديم مزيد من القيمة والمرونة لأعضائنا، مع الاستمرار في توسيع نطاق "سكاي واردز إيفريداي" لإتاحة المزيد من الفرص للتفاعل مع البرنامج من خلال العلامات التي تشكل جزءاً من حياتهم اليومية.

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رؤية ماجد الفطيم لدمج تجربة السفر مع الحياة اليومية

من جهته، أوضح دارين تايلور أن عملاء برنامج "شير" لا ينظرون إلى التسوق والمطاعم والترفيه والسفر كأجزاء منفصلة، بل كجوانب مترابطة من حياتهم. ولفت إلى أن البرنامج يربط هذه التجارب اليومية ببعضها ويجعل كل منها أكثر قيمة ومكافأة للعملاء. وأضاف أن ربط "شير" ببرنامج سكاي واردز يوسع هذه القيمة لتشمل السفر، مما يعني أن مشتريات الأسبوعية من كارفور، أو زيارة فوكس سينما، أو قضاء يوم في سكي دبي، يمكن أن تقرب الأعضاء من رحلتهم المقبلة مع طيران الإمارات أو فلاي دبي، فيما تتيح الأميال المكتسبة من السفر الاستمتاع بتجارب أكثر لدى ماجد الفطيم.

كيفية الاستفادة من المزايا الجديدة في الشراكة

للتمتع بفوائد هذه الشراكة، يتعين على العملاء أن يكونوا أعضاء في كل من "شير" وبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، ثم يقومون بربط حساباتهم عبر تطبيق "شير" أو "سكاي واردز إيفريداي". وبعد إتمام عملية الربط، يمكن للأعضاء تحويل مكافآتهم بين البرنامجين في أي وقت، ضمن الحدود المحددة لكل معاملة والتي تتراوح بين 2000 و150 ألف نقطة. وتعتبر هذه الخطوة تطوراً مهماً في قطاع ولاء المستهلكين في الإمارات، حيث تدمج بين مكافآت السفر الرفيعة المستوى ومكافآت التسوق اليومي في منصة واحدة موحدة.