أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي جديداً بشأن المناطق الحرة المالية، مما يعزز التكامل التشريعي مع البر الرئيسي ويوفر بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للمؤسسات الدولية والمحلية.

أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي في شأن المناطق الحرة المالية ، وذلك كخطوة استراتيجية هامة ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع المالي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التكامل بين المناطق الحرة المالية ومناطق البر الرئيسي للدولة، مما يفتح آفاقاً أوسع أمام فرص الأعمال والاستثمار المتعددة. يسعى هذا التحديث التشريعي بشكل مباشر إلى دعم التنافسية العالمية للدولة، وجذب المزيد من المؤسسات المالية والشركات الدولية والإقليمية التي تبحث عن بيئة عمل مستقرة وموثوقة.

توسيع النطاق التشريعي والقانوني

يوضح المرسوم بقانون بشكل دقيق ونهائي نطاق خضوع المناطق الحرة المالية وأنشطتها المختلفة للتشريعات الاتحادية المعمول بها في الدولة. يستثني هذا المرسوم تطبيق التشريعات الاتحادية المدنية والتجارية العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الاتحادية الخاصة التي تقضي بصراحة بسريانها على هذه المناطق. كما يتضمن المرسوم الأحكام المدنية والتجارية الواردة في التشريعات الاتحادية التي تُقرر صراحة تشريعات المنطقة الحرة المالية المعنية تطبيقها فيها.

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يسهم هذا التحديد الدقيق والشامل في منح المستثمرين والشركات العاملة في هذه المناطق رؤية واضحة تماماً للتشريعات التي تحكم أعمالهم ومعاملاتهم المالية. يسهل هذا الوضع عملية الامتثال للمتطلبات القانونية المفروضة، ويعزز من مستويات الثقة والاستقرار للمعاملات التجارية. كل هذه العوامل مجتمعة تدعم بشكل كبير قدرة المناطق الحرة المالية على استقطاب الأعمال الجديدة والاستثمارات الرأسمالية، مما يساهم في تطوير خدماتها المالية المقدمة للعملاء.

ممارسة الأنشطة في البر الرئيسي

ينظم المرسوم بقانون ممارسة الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية لأنشطتها الاقتصادية في البر الرئيسي للدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة بشكل دوري. يسمح هذا التنظيم لهذه الكيانات بمزاولة أعمالها دون الحاجة إلى وجود مقر فعلي داخل البر الرئيسي، مما يوفر مرونة كبيرة في الإدارة والتشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يوسع المرسوم الفرص المتاحة للأشخاص المرخصين من المصرف المركزي وهيئة سوق المال بمزاولة أنشطتهم داخل المنطقة الحرة المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

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يوفر هذا التنظيم الجديد فرصاً أوسع بشكل ملحوظ للوصول إلى الأسواق المحلية والزبائن المحتملين في مختلف القطاعات. كما يعزز هذا النهج التعاون الفعال بين الجهات المعنية المختلفة، ويدمج الخدمات المالية بين المنطقة الحرة المالية والبر الرئيسي. يتم تحقيق هذا التكامل مع الحفاظ على خصوصية كل إطار تشريعي ورقابي، مما يضمن استقلالية العمل لكل جهة مع ضمان الانسجام العام.

الدرهم الإماراتي وتكنولوجيا المالية

يعزز المرسوم بقانون المواءمة الكاملة مع التشريعات المنظمة لهيئة سوق المال، ويوسع نطاق تنظيم طرح الأوراق المالية وإدراجها وتداولها بين البر الرئيسي والمناطق الحرة المالية. يهدف هذا الدمج إلى إتاحة التعامل بالعملات المحلية، وتحديداً الدرهم الإماراتي، في الحالات المحددة التي ينص عليها القانون. يدعم هذا التكامل الترابط الوثيق بين الأسواق المالية المختلفة في الدولة، ويوسع فرص التمويل والاستثمار المتاحة للشركات والمؤسسات.

يتيح المرسوم بقانون لمؤسسات التكنولوجيا المالية التي تُنشأ أو ترخّص في المناطق الحرة المالية تنفيذ معاملات عملائها وتسويتها باستخدام الدرهم الإماراتي. يتم ذلك من خلال حساب مصرفي مستقل لدى بنك مرخص من قبل المصرف المركزي، ويُخصص هذا الحساب للاحتفاظ بأموال العملاء وتنفيذ معاملاتهم وتسويتها أو إعادة الأموال إليهم. يخضع هذا الحساب لأي ضوابط أو اشتراطات يضعها المصرف المركزي لضمان السلامة المالية.

يوفر هذا التنظيم الجديد وضوحاً قانونياً تاماً لممارسة هذه الأنشطة المالية المبتكرة، ويدعم بشكل كبير تطوير الخدمات المالية الحديثة. يعزز هذا الإطار الالتزام بالضوابط الرقابية الصارمة، بما يُواكب التطور السريع لنماذج الأعمال والتحول الرقمي في القطاع المالي. يعمل هذا النهج على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في بيئة رقمية سريعة التغير.

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مراكز الخزينة والخدمات المصرفية

يدعم المرسوم بقانون استفادة الشركات الدولية والإقليمية، سواء داخل الدولة أو خارجها، من خدمات مراكز الخزينة الإقليمية المتاحة. يتيح هذا المرسوم للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي في البر الرئيسي الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في المعاملات ذات الصلة. يمكن أن تشمل هذه المعاملات تشريعات ومحاكم المناطق الحرة المالية، مع بقاء تلك المنشآت تحت رقابة المصرف المركزي الدقيقة.

تستفيد تلك المنشآت من جميع الخدمات التي تقدمها سلطات المناطق الحرة المالية للشركات والمؤسسات المرخصة لديها. تشمل هذه الخدمات آليات المقاصة المعقدة، وتنفيذ الضمانات المالية، واستخدام سجلات الرهون والضمانات المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح إمكانية السماح للبنوك المرخصة في المناطق الحرة المالية بالتعامل بالدرهم الإماراتي وقبول الودائع من البر الرئيسي.

يتم السماح للبنوك بمزاولة أنشطة مراكز الخزينة الإقليمية حصراً، دون اشتراط الحصول على تراخيص إضافية، وذلك بعد صدور قرار ينظم ذلك بشكل تفصيلي. تسهم هذه الأحكام القانونية الجديدة بشكل فعال في تعزيز جاذبية الدولة لإدارة عمليات الخزينة والسيولة للشركات العالمية. تشجع هذه البيئة المستقرة استقرار التدفقات المالية داخل الدولة، وتوسع فرص تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بالأنشطة الإقليمية والدولية.