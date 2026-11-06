إمارة الفجيرة تعلن جدول بطولات الفروسية الدولية ديسمبر 2026

إمارة الفجيرة تعلن عن جدول مواعيد بطولات الفروسية الدولية لعام 2026، بمشاركة فرسان وملاك خيول عالميين برعاية سمو ولي العهد في مناطق الحليفات.

تستعد إمارة الفجيرة لاستضافة بطولات الفجيرة للفروسية خلال شهر ديسمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ، ولي عهد الفجيرة، بمشاركة نخبة من الفرسان وملاك الخيول من مختلف دول العالم، في إطار جهود الإمارة لتطوير رياضة الفروسية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

جدول زمني دقيق للمنافسات الفروسية

تنطلق المنافسات ببطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2026، تليها بطولة الفجيرة الدولية للترويض من 7 إلى 9 ديسمبر، فيما تختتم الفعاليات ببطولة الفجيرة الدولية للقفز من 11 إلى 13 ديسمبر، وذلك في منطقة الحليفات، بجوار مركز سيتي سنتر الفجيرة، التي تستضيف البطولات الثلاث.

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يُعد هذا التوقيت الدقيق للفعاليات خطوة استراتيجية لتعزيز التنوع الرياضي خلال الشهر، حيث يغطي كل حدث تخصصاً مختلفاً يجمع بين الأصالة والاحترافية العالمية.

توفر منطقة الحليفات بنية تحتية متكاملة تستوعب أعداداً كبيرة من المتفرجين والمشاهدين، مما يعزز من الجوانب اللوجستية والتشغيلية لهذا الحدث الرياضي الكبير.

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الرؤية التنظيمية وأهداف اللجنة العليا

أكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، أن تنظيم هذه البطولات يأتي في إطار رؤية سمو ولي عهد الفجيرة واهتمامه المتواصل بدعم رياضة الفروسية والارتقاء بمختلف تخصصاتها.

وأشار إلى أن البطولات تأتي امتدادًا لجهود الإمارة في تعزيز حضورها على خريطة الفروسية الدولية، وتوفير منصة تنافسية تستقطب نخبة الفرسان والمشاركين، وتسهم في تبادل الخبرات والارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية.

وأضاف الزيودي أن اللجنة العليا المنظمة تحرص على تقديم نسخة متميزة من البطولات، من خلال توفير جميع مقومات النجاح والتنظيم وفق المعايير المعتمدة، بما يؤكد قدرة الفجيرة على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

ووضح أن تنوع المنافسات بين الخيل العربي والترويض والقفز يمنح الحدث قيمة رياضية خاصة، ويتيح الفرصة لمختلف فئات المهتمين برياضة الفروسية للمشاركة والتنافس.

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الشراكات الاستراتيجية لدعم الحدث

تقام بطولات الفجيرة للفروسية بشراكة ورعاية عدد من الجهات، تشمل مربط دبي للخيول العربية، الراعي الاستراتيجي لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، والاتحاد للكهرباء والماء، ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

كما تضم قائمة الرعاة شركة "لونجين" (Longines)، الراعي الاستراتيجي لبطولة الفجيرة الدولية للقفز، والرميلة، ودائرة الجمارك بحكومة الفجيرة، ضمن الجهود المشتركة لإنجاح الحدث الرياضي وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة الفروسية الدولية.

تعكس هذه الشراكات نطاق الدعم المؤسسي الواسع الذي تحظى به رياضة الفروسية في المنطقة، مما يضمن استدامة الفعاليات وجودتها على المدى الطويل.

الأثر الثقافي والريادي لإمارة الفجيرة

تجسد البطولات اهتمام الفجيرة بصون الموروث الأصيل المرتبط بالخيل والفروسية، وتعزيز حضور هذه الرياضة المتجذرة في الثقافة والهوية الإماراتية، إلى جانب دعم استدامة القطاع واستقطاب المشاركات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً لاستضافة بطولات الفروسية والفعاليات الرياضية المتخصصة.