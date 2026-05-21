إماراتية جديدة: قافلة مساعدات إنسانية تدخل غزة تحمل 195 طن من الطرود الغذائية

قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة دخلت إلى قطاع غزة، تحتوي على 195 طن من الطرود الغذائية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، ضمن عملية"الفارس الشهم 3".

دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة ، مكوّنة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طناً من الطرود الغذائية، وذلك استكمالاً لإدخال مساعدات حملة"جسر حميد الجوي" إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، ضمن عملية"الفارس الشهم 3".

وجاءت حملة"جسر حميد الجوي" بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجسيداً لنهج الدولة الراسخ في العمل الإنساني ومدّ يد العون للمتضررين





