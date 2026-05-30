إمارة الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026

أشاد مسؤولون في مؤسسات وهيئات ثقافية وأكاديمية وإبداعية إماراتية، بنجاح إمارة الشارقة في نقل مشروعها الثقافي الذي وضعه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعريف دول العالم به من خلال حوار مؤثر أدى إلى اختيار الإمارة ضيف شرف في العديد من معارض الكتب العالمية وآخرها معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 الذي يعد من أبرز الفعاليات الثقافية في بولندا وأحد أهم منصات النشر في أوروبا ويجمع سنوياً ناشرين وكتّاباً ومؤسسات ثقافية من دول العالم المختلفة ويوفر مساحة للتواصل وتبادل الخبرات وعرض أحدث الإصدارات بما يعزز حضور الكتاب ودورهم في الحياة الثقافية.

