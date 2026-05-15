إماراتي ينجح في استحواذ «آر بي إل» وفي دبي ومومباي والجوروجرام

بنك الإمارات دبي الوطني ينجح في استحواذ بنك «آر بي إل» وفي فروع مومباي وتشيناي وجوروجرام، وسيوفر حصة أغلبية مسيطرة تعادل 51% و74% من أصل مدفوع كأرباح.

ال إمارات دبي الوطني ينال موافقة ال هند ل استحواذ أغلبية في آر بي إل بستثمار 3 مليارات دولار لتعزيز الشراكة والتوسع ودمج الفروع مستقبلادبي: «الخليج» أعلن بنك ال إمارات دبي الوطني، تلقيه موافقة حكومة ال هند على صفقة بنك «آر بي إل» ال استراتيجية ، وبذلك يكون قد حصل على جميع الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة لإتمام صفقة استحواذ ه ال استراتيجية على حصة أغلبية مسيطرة في بنك «آر بي إل» ليمتد.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة محورية نحو الاستكمال الوشيك لهذه الصفقة، التي تُعد واحداً من أبرز الاستثمارات العابرة للحدود في قطاع الخدمات المالية في الهند. تم الإعلان عن الصفقة لأول مرة في 18 أكتوبر 2025، حيث يمثّل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في بنك «آر بي إل»، والبالغ نحو 3 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 268.5 مليار روبية هندية)، أكبر عملية زيادة رأس مال عبر حقوق الملكية في القطاع المصرفي الهندي، كما يُعد محطة بارزة تمثّل أول استحواذ لمؤسسة مصرفية أجنبية على حصة أغلبية في بنك هندي مربح.

ويشكّل الحصول على جميع الموافقات تأكيداً واضحاً على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. وأعرب البنك عن خالص تقديره للدعم الذي قدّمته الجهات الحكومية والتنظيمية في كلا البلدين. كما يعكس الدعم من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها برؤية استراتيجية بعيدة الأمد وثقتها في خطط التوسع الدولي للبنك. وتُظهر الجهات التنظيمية والحكومية في الهند التزاماً قوياً باستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية وطويلة الأجل في القطاع المالي في الهند.

وقد اختار بنك الإمارات دبي الوطني الهند كسوق رئيسية لدعم توسّعه الدولي. وتواصل تدفقات الأفراد والتجارة والاستثمارات بين الهند ومنطقة الخليج، وتماشياً مع استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني لترسيخ مكانته كمجموعة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا. ويشكر الشكر الجزيل للحكومة وللمؤسسات التنظيمية الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند على تفاعلهم وحرصهم على إتمام هذه العملية. ويستفيد البنك من هذه الموافقة لتعزيز حضوره بشكل نوعي وخدمة عملائه.

وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أعلن عن المناسبة. كذلك، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، هشام عبدالله القاسم، تحياته. وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز. ويهدف استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في بنك «آر بي إل»، والبالغ نحو 3 مليارات دولار، إلى تعزيز الشراكة والتوسع، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة النمو الاقتصادي في الهند





