إلقاء القبض على رجل إطفاء متطوع بتهمة إشعال حرائق والاستجابة لها مع فرقته

ألقي القبض على جاستن شولي، رجل إطفاء متطوع من بنسلفانيا، بتهمة إشعال ثلاثة حرائق عمداً ثم الانضمام إلى فريقه لإخمادها، مما أثار صدمة في المجتمع المحلي.

في حادثة هزت المجتمع المحلي في شرق ولاية بنسلفانيا ، أُلقي القبض على رجل إطفاء متطوع بتهمة إشعال حرائق عمداً ثم التوجه مع فرقته للاستجابة لها، في قضية كشفت عن خيانة الثقة واستغلال صفة المسعف.

جاستن شولي، البالغ من العمر 29 عاماً، وهو عضو في فرقة إطفاء بيرسيفيرانس التطوعية في سودرتون، مثل أمام المحكمة بتهم تشمل الحرق العمد إثر ثلاثة حرائق اندلعت في منطقة سكنية. وفقاً لوثائق المحكمة التي نشرتها محطة أي بي سي الأميركية، فإن الحريق الأول وقع في مرآب منفصل يبعد نحو 15 متراً خلف منزل كان يضم 10 أشخاص، وقد استجابت له فرقة إطفاء بيرسيفيرانس مع فرق أخرى.

بعد ساعات فقط، استجابت نفس الفرقة لحريق نفايات، ثم في صباح اليوم التالي اندلع حريق أكبر في حظيرة وسقيفة ومرحاض خارجي وثلاث سيارات وشرفة، بالقرب من منزل كان بداخله ثمانية أشخاص. وكشفت التحقيقات أن المحققين استخدموا قواعد بيانات قارئات لوحات السيارات لتحديد هوية شولي كمشتبه به، حيث أظهرت الأدلة وجود مركبته في مواقع الحرائق في الأوقات ذاتها.

وأثناء الاستجواب، أقر شولي بإشعال الحرائق الثلاثة، معترفاً بأنه بعد اشتعال حريقين منهم توجه إلى مركز الإطفاء ثم عاد مع رجال الإطفاء إلى مواقع الحرائق الأخرى. هذا السلوك المزدوج أثار صدمة بين زملائه والمسؤولين، حيث أصدرت فرقة إطفاء بيرسيفيرانس بياناً أعلنت فيه إيقاف شولي عن العمل مع نية فصله نهائياً بناءً على نتائج التحقيقات المستقبلية، مؤكدة أن الأفعال الموصوفة في التهم الجنائية تتعارض تماماً مع القيم الأساسية والرسالة والتفاني الذي تمثله الفرقة.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت الولايات المتحدة حالات مشابهة لرجال إطفاء يتحولون إلى حرّاقين بدافع الانتباه أو الإثارة، مما يثير تساؤلات حول آليات الفحص النفسي والرقابة داخل الأقسام التطوعية. يُذكر أن الحرائق تسببت في أضرار مادية كبيرة لكن لحسن الحظ لم تقع إصابات بشرية. وتواصل السلطات التحقيق لمعرفة ما إذا كان شولي مسؤولاً عن حرائق أخرى في المنطقة.

وتعتبر هذه القضية تذكيراً بأهمية اليقظة والتحقق من خلفيات المتطوعين في الخدمات الحيوية، حيث أن الثقة الممنوحة لهم يجب أن تقترن بالمساءلة. وفي انتظار المحاكمة، يُحتجز شولي في سجن المقاطعة بكفالة قدرها 250 ألف دولار، بينما يترقب المجتمع القضية باهتمام بالغ





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حرائق إطفاء متطوع الحرق العمد بنسلفانيا التحقيقات

United States Latest News, United States Headlines