إلغاء مهرجان المشجعين في تورونتو بسبب صواعق شديدة يفتح باب القلق من ظروف الطقس في كأس العالم 2026

أجبرت مخاطر الصواعق المنظمين على إلغاء فعاليات مهرجان المشجعين في تورونتو قبل بدء مشاركة المنتخب الكندي، ما يسلّط الضوء على تحديات الطقس المتوقعة خلال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

شهدت كأس العالم 2026 ، التي ستنطلق على أراضي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أول اضطراب كبير يرتبط بالظروف الجوية حين اضطرت فرق التنظيم إلى إلغاء فعاليات مهرجان المشجعين في مدينة تورونتو الكندية بسبب خطر الصواعق .

وقد جاء الإعلان عن إخلاء موقع الفعاليات قبل يومٍ واحد من خوض المنتخب الكندي أولى مبارياته في البطولة، ما أثار خيبة أمل كبيرة بين الجماهير التي تجمعّت لتشجيع فرقها أمام شاشاتٍ ضخمة داخل ساحة المهرجان. وعبر المنظمون عن قرارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي موضحين أنهم اتخذوا خطوة "من باب الحيطة والحذر" لتفادي أي حوادث محتملة نتيجة لأمطار رعدية قوية، وهو ما أدى إلى إيقاف البث المباشر للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا داخل الساحة.

إن خبر إلغاء المهرجان لم يقتصر على إزعاج المشجعين فحسب، بل أثار تساؤلات حول مدى استعداد المدن المستضيفة لمواجهة التحديات المناخية المتصاعدة. فالعلماء المتخصصون في الرياضة والطقس حذروا من أن الصيف في كندا والولايات المتحدة قد يحمل درجات حرارة أعلى من المتوسط التاريخي، كما أن رطوبة الهواء القادمة من المكسيك قد تدفع بتكوين عواصف رعدية وعواصف شديدة خلال الأسابيع الأولى من البطولة.

وتؤكد التوقعات الموسمية أن أجزاءً واسعة من الولايات المتحدة ستشهد حرارةً غير مسبوقة، ما يزيد من احتمالية حدوث تهدجات رعدية قوية وحالات طقس قاسية قد تؤثر على جمع الحضور وإجراءات الأمن والسلامة. من جانب آخر، انتقد عدد من المشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي استعدادات تورونتو لاستضافة هذا الحدث الضخم، مشيرين إلى الجدل الذي أحاط بعدم طرح تذاكر مجانية لحضور مهرجان المشجعين في البداية.

وعلى الرغم من أن المدينة عدلت موقفها في مايو الماضي وأطلقت عددًا من التذاكر المجانية، إلا أن الطلب كان هائلًا حيث نفذت جميع التذاكر خلال ساعات قليلة فقط. وعلى الرغم من الإلغاء المؤقت للفعاليات بسبب الأحوال الجوية، سيستمر مهرجان المشجعين في تورونتو حتى 19 يوليو، حيث سيستضيف بثاً مباشراً للمباريات إلى جانب مناطق مخصصة لتقديم المأكولات والأنشطة الترفيهية.

وتُعد تورونتو إحدى ست عشرة مدينة مضيفة للبطولة، حيث ستستضيف ست مباريات خلال النسخة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، بدءًا من لقاء كندا مع البوسنة والهرسك





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كأس العالم 2026 تورونتو الطقس مهرجان المشجعين الصواعق

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