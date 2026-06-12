إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم في تورونتو بسبب سوء الأحوال الجوية

ت中止 مهرجان مشجعي كأس العالم في تورونتو عشية مباراة كندا الافتتاحية بسبب خطر الصواعق، مما أثار تساؤلات حول جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات

شهد مشجعو كرة القدم الذين تجمعوا في تورونتو لحضور مهرجان مشجعي كأس العالم خيبة أمل كبيرة بعد إلغاء الحدث بسبب سوء الأحوال الجوية ، وذلك عشية المباراة الأولى التي تخوضها كندا في البطولة.

وأعلن المنظمون عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه تم إخلاء المهرجان كإجراء وقائي بسبب خطر الصواعق، مما اضطر الحضور إلى المغادرة. وقد كان المشجعون يتابعون على شاشة كبيرة مباراة افتتاح البطولة بين المكسيك وجنوب أفريقيا عندما صدر قرار الإخلاء. ويعد هذا الحادثWeather مرتبط أحدث تطور يؤثر على سير البطولة، حيث تشكل الظروف الجوية تحدياً مستمراً للمشروع الضخم. ویؤكد خبراء Meteorology أن بطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا الشمالية خلال فصل الصيف تواجه مخاطر واضحة تتعلق بالطقس.

وتشير التوقعات الموسمية إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة، بينما قد تؤدي الرطوبة القادمة من خليج المكسيك إلى نشوء عواصف رعدية وأحوال جوية قاسية خلال الأسابيع الافتتاحية من المنافسة. رد فعل المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر شكوكاً حول جاهزية تورونتو لاستضافة فعاليات البطولة، خاصة بعد انتقادات سابقة حول عدم توفير تذاكر مجانية للمشجعين.

وقد استجابت المدينة لبعض هذه الانتقادات بإصدار عدد من التذاكر المجانية في شهر مايو، لكنها نفدت بالكامل في غضون ساعات قليلة. ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى 19 يوليو، حيث كان من المخطط أن يشمل بثاً مباشراً للمباريات إلى جانب فعاليات ترفيهية ومواقع للأطعمة. وتستضيف تورونتو، التي تعد واحدة من ست عشرة مدينة تستضيف مباريات كأس العالم بمشاركة 48 فريقاً، ست مباريات تبدأ بمباراة كندا ضد البوسنة والهرسك يوم الجمعة.

هذه الأحداث تسلط الضوء على التحديات اللوجستية والمناخية التي تواجه التنظيم المشترك لثلاث دول، وكيفية تعامل المنظمين مع الظروف غير المتوقعة





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