إلغاء تعيين أمريكي نائبا لمدير منظمة العمل الدولية بسبب متأخرات واشنطن

ألغت منظمة العمل الدولية تعيين المسؤول الأمريكي شينغ لي نائبا لمديرها العام بسبب تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها المتأخرة التي تجاوزت 173 مليون فرنك سويسري. ويأتي القرار في ظل توتر العلاقات بين واشنطن والمنظمات الدولية.

ألغت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تعيين شينغ لي، المسؤول في إدارة ترامب، نائبا لمديرها العام، وذلك بسبب تخلف واشنطن عن سداد مستحقاتها المتأخرة للمنظمة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن مديرها العام جيلبرت هاونجبو قرر إلغاء تعيين نائب المدير العام، نظرا للتأخير المتواصل في سداد المتأخرات. وأضاف البيان: لذلك، لن يتولى السيد شينغ لي منصب نائب المدير العام في يوليو كما كان مقررا سابقا. ويشغل لي منصبا رفيعا في وزارة العمل الأمريكية، وقد أُعلن في أبريل الماضي عن تعيينه نائبا للمدير العام لمنظمة العمل الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا.

وحتى الأول من يونيو، تراكمت على الولايات المتحدة اشتراكات عضوية غير مسددة لمنظمة العمل الدولية بأكثر من 173 مليون فرنك سويسري (220 مليون دولار أمريكي) عن العامين الماضيين، وذلك وفقا لبيانات منشورة على موقع المنظمة الإلكتروني. وأكد البيان أن المنظمة تواصل حوارا بناء مع الحكومة الأمريكية بشأن هذه المسألة. ومنصب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية شاغر منذ سبتمبر الماضي، عندما غادرت سيليست دريك، وهي أيضا مواطنة أمريكية.

ويشغل هذا المنصب أمريكي عادة، لكن نقابة موظفي المنظمة أثارت تساؤلات حول اتباع هذا التقليد في وقت تخلفت فيه واشنطن، التي تعد تقليديا أكبر مانح، عن سداد مستحقاتها. وتعد هذه المرة الأولى التي تلغي فيها المنظمة تعيينا بهذا المستوى بسبب مشاكل مالية مع دولة عضو. وتتزامن هذه الخطوة مع توترات أوسع بين إدارة ترامب والمنظمات الدولية، حيث هددت واشنطن بتقليص مساهماتها في العديد من الوكالات الأممية.

وتشكل مستحقات الولايات المتحدة المتأخرة تحديا كبيرا لميزانية منظمة العمل الدولية، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الطوعي من الدول الأعضاء. ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الوضع إلى تقويض قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها في مجالات حقوق العمال وظروف العمل اللائقة حول العالم. كما أن إلغاء التعيين قد يثير تساؤلات حول دور الولايات المتحدة القيادي في المنظمة، والتي كانت دائما حاضرة بقوة في هيكلها الإداري.

من جهة أخرى، يرى محللون أن هذه الحادثة تعكس أزمة أوسع في تمويل المنظمات الدولية، حيث تتزايد الدعوات إلى إصلاح نظام الاشتراكات لضمان استدامة التمويل. وتواجه منظمة العمل الدولية ضغوطا متزايدة لتعزيز كفاءة إنفاقها وتنويع مصادر تمويلها، خاصة في ظل تراجع التزام بعض المانحين التقليديين. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه المنظمة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات سوق العمل بعد جائحة كوفيد-19، مثل البطالة المتزايدة وعدم المساواة.

ويبقى السؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستسدد مستحقاتها قريبا أم ستستمر في تخلفها، مما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية وتقليص نفوذها داخل المنظمة





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منظمة العمل الدولية الولايات المتحدة المتأخرات تعيين دبلوماسية دولية

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