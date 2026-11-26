أعلنت إكويتاتيفا دبي عن عزمها توزيع 7.25 مليون دولار كأرباح مرحلية لصندوق الإمارات ريت، لتصل إجمالي التوزيعات منذ يونيو 2026 إلى 27.25 مليون دولار.

أعلنت شركة " إكويتاتيفا دبي المحدودة" رسمياً عن نيتها توزيع أرباح مرحلية بقيمة 7.25 ملايين دولار أمريكي لصندوق " الإمارات ريت" المعامل (CEIC) خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتُعد هذه الخطوة تعبيراً مباشراً عن الالتزام الراسخ للصندوق بتوفير عوائد مستدامة ومنتظمة لأصحاب الأسهم، مستنداً في ذلك إلى قوة أدائه التشغيلي المستمر.

يبلغ حجم التوزيع عن السهم الواحد من نوع السهم العادي 0.022716 دولار أمريكي، وهو ما يعكس استقراراً مالياً واضحاً يدعمه ارتفاع معدلات الإشغال في الأصول العقارية التي يديرها الصندوق. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد على منهجية الإدارة المالية المنضبطة التي تتبعها "إكويتاتيفا دبي"، مما يضمن استمرارية تدفق العوائد للمستثمرين مع الحفاظ على متانة الهيكل المالي.

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آلية التوزيع والالتزامات المالية

يعكس هذا القرار استمرار التزام "صندوق الإمارات ريت" بتوفير عوائد دورية ودقيقة للمستثمرين، وهو ما يدعمه الأداء التشغيلي القوي الذي حققه الصندوق مؤخراً. ويُظهر هذا التوزيع قدرة الصندوق على توليد تدفقات نقدية قوية، مما يعزز ثقة السوق في استراتيجيته المالية القائمة على النمو المستدام وإدارة المخاطر بفعالية عالية عبر محفظته الاستثمارية المتنوعة.

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا" دبي، إن الإعلان عن توزيع أرباح ربع سنوية يأتي في إطار استراتيجية واضحة لمواصلة ترسيخ نهج مستدام يهدف إلى توفير عوائد منتظمة للمساهمين. وأضاف أن هذا التوزيع يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع المالي للصندوق، وقدرته القوية على توليد التدفقات النقدية اللازمة لدعم عملياته.

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وأكد ديلفو أن الثقة الكبيرة في الأداء الأساسي لمحفظتهم الاستثمارية، وقدرتها على الصمود في وجه التحديات، تدفعهم للتركيز على الحفاظ على متانة الأسس التشغيلية. وأضاف أن هدفهم الأساسي يتمثل في تحقيق قيمة مستدامة ومضافة لمستثمريهم، من خلال إدارة فعالة للأصول وتحقيق عوائد مجزية على مدار الفترات الزمنية المختلفة.

مواعيد الاستحقاق وحضور مجلس الإدارة

ومن المتوقع صرف توزيعات الأرباح الربعية نقداً، وذلك في موعد أقصاه يوم 31 ديسمبر 2026، مما يضمن وصول العوائد للمستثمرين ضمن الإطار الزمني المحدد مسبقاً. وسيتم استحقاق هذه التوزيعات المسجلة للمساهمين الذين يُدرجون في سجل مساهمي "الإمارات ريت" اعتباراً من تاريخ 17 ديسمبر 2026، وهي خطوة إجرائية لضمان حقوق كافة المستثمرين الرسميين.

تسلم هذه الجائزة سيلفان فيوجو، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إكويتاتيفا، بالاشتراك مع تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة إكويتاتيفا دبي. ويأتي هذا التسلم تكريماً للجهد المبذول من قبل الفريق الإداري والعملياتي في تحقيق التميز والإدارة الفعالة لأصول الصندوق العقاري الكبير.

جائزة التميز في الاستثمار العقاري

حظي الأداء الأخير لصندوق "الإمارات ريت" بتقدير مهم من القطاع المالي والعقاري، إذ فاز هذا الأسبوع بجائزة "التميز في الاستثمار العقاري" ضمن جوائز MEA للاستثمار 2026. وقد أشادت لجنة التحكيم بشكل خاص بعمليات إعادة الهيكلة المالية الناجحة التي أجراها الصندوق، مما عزز من وضعه التنافسي في السوق الإقليمي.

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كما لفتت اللجنة إلى تعزيز الأداء التشغيلي الذي حققه الصندوق، بالإضافة إلى العوائد المتميزة التي حققها لمساهمينه على مدى الفترة الماضية. ويؤكد هذا الفوز على مكانة "إكويتاتيفا دبي" كإدارة رائدة في قطاع الاستثمار العقاري، وقدرتها على تقديم نتائج استثمارية تفوق التوقعات في ظل ظروف السوق المتغيرة.

وبذلك يصل إجمالي التوزيعات منذ شهر يونيو 2026 إلى 27.25 مليون دولار أمريكي، مما يشكل مؤشراً قوياً على السيولة العالية التي يتمتع بها الصندوق. ويعتبر هذا الرقم التراكمي دليلاً ملموساً على استمرارية النجاح المالي وتراجع أي مخاطر محتملة كانت قد تم التنبؤ بها سابقاً.

تستمر "إكويتاتيفا دبي" في ترسيخ سمعتها كمؤسسة مالية موثوقة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، من خلال الالتزام الصارم بمعايير الحوكمة والشفافية المالية. وتعد هذه الأرباح جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة كافة، مع الحفاظ على الريادة في قطاع الصناديق العقارية المتداولة في المنطقة.

في الختام، تؤكد هذه التطورات الأخيرة على أن "الإمارات ريت" لم يكتفِ بالحفاظ على موقعه الحالي، بل نجح في توسيع فوائده للمستثمرين من خلال توزيعات نقدية جاذبة. ويعكس هذا المسار التوازني بين النمو المالي والشفافية الإدارية التزاماً طويل الأمد ببناء قاعدة مستثمرين قوية ومتنامية.