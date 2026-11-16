إكتمال الهيكل الإنشائي لمجمع إم جي إم دبي وافتتاحه 2029

إعلان مجموعة وصل عن استكمال الهيكل الإنشائي لمشروع إم جي إم دبي الذي سيعمل كوجهة ترفيهية فاخرة بجانب برج العرب بحلول مطلع عام 2029.

أعلنت مجموعة وصل رسمياً عن إنجاز المرحلة الحرجة المتمثلة في إكمال الهيكل الإنشائي لمشروع إم جي إم دبي ، في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة. يُعد هذا الإعلان محطة فارقة في مسيرة التطوير العمراني والسياحي في دبي، حيث يستعد المشروع لافتتاح أبوابه للزوار والسياح في مطلع عام 2029.

يقع المشروع الفخم على جزيرة اصطناعية تمتد على مساحة شاسعة تبلغ 3 ملايين قدم مربعة، ويطل مباشرة على ساحل أم سقيم وجميرا، ويقع بجوار地标 برج العرب الشهير. يهدف هذا التطور الضخم إلى إنشاء واحدة من أبرز وجهات الضيافة والترفيه في المنطقة، مما يضيف بُعداً جديداً إلى المشهد العقاري والسياحي في الإمارات العربية المتحدة.

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تفاصيل المشروع وفنادق إم جي إم دبي

يجمع مشروع إم جي إم دبي، الذي تطوره مجموعة وصل بالتعاون الوثيق مع شركة إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال، بين ثلاث علامات فندقية عالمية مرموقة تحت سقف واحد، وهي إم جي إم، وبيلاجيو، وآريا. سيضم المجمع كماً إجمالياً يصل إلى 1500 غرفة فندقية فاخرة، مصممة لتقدم نموذجاً متكاملاً للضيافة على الواجهة البحرية للإمارة، مما يضمن تجربة إقامة استثنائية ترقى إلى تطلعات الضيوف المحليين والدوليين.

تتجاوز تجربة الضيافة في المشروع حدود الإقامة التقليدية ليشمل نحو 40 وجهة متنوعة ومتخصصة لتناول الطعام، مما يلبي أذواق عشاق المأكولات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع نادياً شاطئياً عالمياً المستوى، ومسرحاً مجهزاً بأحدث التقنيات الصوتية والبصرية، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التسوق الراقية، ومرافق العافية المتكاملة، وخيارات واسعة للترفيه والاستجمام في مكان واحد.

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أهمية الموقع وموقع إم جي إم دبي

يتميز موقع إم جي إم دبي بمزاياه الجغرافية الفريدة، حيث يوفر للزوار إطلالات بانورامية مباشرة على الخليج العربي وأفق دبي المميز. يجمع الموقع بين الإقامة الفندقية وتجارب الطعام والتسوق والترفيه، مما يجعله وجهة شاملة توفر للضيوف متعة الوصول إلى جميع الخدمات المطلوبة دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة داخل المدينة.

يعزز هذا المشروع محفظة الوجهات السياحية والفندقية النوعية قيد التطوير حالياً في دبي، ويدعم بشكل كبير تنوع عروض الضيافة الفاخرة والترفيه المتاحة للسوق. يستفيد المشروع من موقعه الساحلي المميز وعلاماته الفندقية العالمية المعروفة، بما يرسخ جاذبية الإمارة كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار في قطاع الضيافة على المدى الطويل.

شركاء التنفيذ ورؤى الإدارة

شهد الاحتفال باستكمال الهيكل الإنشائي حضوراً كثيفاً لكبار المسؤولين من مجموعة وصل، وشركة إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال، بالإضافة إلى شركة تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ كوربوريشن (CSCEC) في الشرق الأوسط، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ الأعمال الإنشائية. شكل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس تقدماً ملحوظاً في الأعمال، وتضافر جهود الشركاء الرئيسيين لتحقيق رؤية الوجهة الجديدة بنجاح.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي للعقارات في مجموعة وصل، إن استكمال الهيكل الإنشائي يمثل محطة فارقة في مسيرة المجموعة، ويؤكد التزامها الراسخ بالمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية دبي طويلة الأمد، وتعزيز مكانتها العالمية كوجهة سياحية. وأكد أن المشروع يستهدف تقديم وجهة متكاملة تجمع بين تجارب الضيافة والترفيه وأنماط الحياة الراقية ضمن بيئة بحرية متميزة.

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من جانبه، أشاد آري كاستراتي، رئيس المحتوى والضيافة والتطوير في إم جي إم ريزورتس، بهذا الإنجاز قائلاً إنه يجسد الرؤية المشتركة والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة وصل. وأشار إلى أن استقطاب علامات عالمية مثل بيلاجيو وآريا وإم جي إم إلى الإمارات يتجاوز مجرد تطوير منتجع جديد، بل يمتد إلى ابتكار وجهة ترفيهية عالمية المستوى بمفهوم مختلف تماماً.

المرحلة القادمة وافتتاح إم جي إم دبي

أكد آري كاستراتي أن التقدم المحقق في المشروع هو ثمرة التعاون المثمر بين الشركاء الأساسيين وآلاف العاملين في الموقع، معربين عن تطلعهم الكبير لمواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشغيلية. يستمر العمل بجهد كبير وصولاً إلى تاريخ الافتتاح المرتقب للمشروع في مطلع عام 2029، حيث سينتظر الجمهور الكبير لاستكشاف أحدث offerings في قطاع الضيافة.

في ختام كلمته، أعرب مسؤولو المشروع عن ثقتهم في أن هذه الوجهة الجديدة ستساهم بشكل كبير في إثراء القطاع السياحي في دبي، وتلبي توقعات الضيوف الباحثين عن تجربة ترفيهية شاملة. يمثل هذا الإنشاء خطوة عملية نحو تعزيز التنافسية العالمية للقطاع، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار في المنطقة خلال السنوات القادمة.