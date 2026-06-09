إقبال قياسي على اكتتاب سبيس إكس قبل الإدراج: طلبات تجاوزت المعروض عدة مرات

إقبال قياسي على اكتتاب شركة سبيس إكس قبل الإدراج، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين المؤسساتيين المعروض عدة مرات، في مؤشر على الزخم الكبير الذي يسبق إدراج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية.

إقبال قياسي على اكتتاب سبيس إكس قبل ال إدراج ؛ ال طلب تجاوز المعروض مرات عدة، تسعير 11 يونيو وتداول لاحقاً، طرح 555.6م سهم بسعر 135$ وتقييم 1.8ت$اجتذب الطرح العام الأولي لشركة « سبيس إكس »، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، طلب اً قوياً من المستثمرين المؤسسات يين تجاوز عدة مرات عدد الأسهم المطروحة، في مؤشر على الزخم الكبير الذي يسبق إدراج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية.

نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن أشخاص مطلعين على العملية أن البنوك التي تقود الاكتتاب أبلغت المستثمرين، الثلاثاء، بأن الطلب على الأسهم ارتفع بشكل إضافي عقب الاجتماعات التي عقدتها إدارة الشركة مع المستثمرين المحتملين. وأضافت المصادر أن عدد أوامر الاكتتاب واصل الارتفاع منذ يوم الاثنين، بعدما كانت البنوك قد أشارت سابقاً إلى أن الطرح شهد تغطية تفوق المعروض بشكل كبير.

وفقاً للمصادر، فإن البنوك أوضحت أيضاً أن تخصيص الأسهم للمؤسسات الاستثمارية سيتركز بصورة رئيسية لدى شركات إدارة الأصول الكبرى ذات الاستثمارات طويلة الأجل. وكانت «بلومبيرغ» قد أفادت بأن عدداً من المستثمرين المؤسساتيين قدموا طلبات شراء أسهم بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار أو أكثر لكل منهم.

ومن المقرر أن تتوقف البنوك عن تلقي طلبات المستثمرين المؤسساتيين بعد إغلاق الأسواق في نيويورك عند الساعة الرابعة مساءً، يوم الأربعاء، فيما يُنتظر تسعير الاكتتاب في 11 يونيو، على أن يبدأ تداول السهم في اليوم التالي. تطرح سبيس إكس 555.6 مليون سهم بسعر ثابت يبلغ 135 دولاراً للسهم، ما يمكن أن يجمع نحو 75 مليار دولار، ويمنح الشركة تقييماً سوقياً يقارب 1.8 تريليون دولار.

ستُتداول أسهم الشركة، المعروفة رسمياً باسم «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز»، في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس تحت الرمز «SPCX». ورغم اقتراب انتهاء فترة الاكتتاب للمؤسسات، لا يزال بإمكان المستثمرين الأفراد تقديم طلبات شراء عبر بعض منصات التداول بعد الموعد النهائي، حيث خصصت الشركة ما يصل إلى 30% من الأسهم المطروحة لهذه الفئة من المستثمرين. ومن المتوقع أن يصبح اكتتاب «سبيس إكس» الأكبر في التاريخ، متجاوزاً الطرح القياسي لشركة «أرامكو» البالغ 29.4 مليار دولار في عام 2019.

ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه إدراجات شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تقدمت شركة «أوبن إيه آي» بطلب سري للإدراج في البورصة يوم الاثنين، بعد خطوة مماثلة من شركة «أنثروبيك» الأسبوع الماضي. وتشير تقديرات «بلومبيرغ» إلى أن الشركات الثلاث مجتمعة قد تضيف نحو 3.6 تريليون دولار إلى القيمة السوقية للبورصات الأمريكية





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