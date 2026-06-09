إقبال هائل على اكتتاب سبيس إكس مع توقع أن يكون الأكبر في التاريخ

اكتتاب سبيس إكس يجتذب طلبات بمليارات الدولارات من المستثمرين المؤسسيين، مع تخصيص 30% للأفراد، ويتوقع أن يحقق 75 مليار دولار ويصل بالتقييم إلى 1.8 تريليون دولار، متجاوزاً أرقام اكتتاب أرامكو.

يشهد الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس إقبالاً هائلاً، حيث قدم العديد من المستثمرين المؤسسيين طلبات شراء بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، وفقاً لمصادر مطلعة.

من المتوقع أن تتوقف البنوك التي تدير الاكتتاب عن تلقي طلبات الشراء من المستثمرين المؤسسيين بعد إغلاق السوق في نيويورك يوم الأربعاء، مما يمنحها الوقت الكافي لتقييم الطلب قبل الإدراج وتقديم المشورة للشركة بشأن التسعير. تطرح الشركة 555.6 مليون سهم بسعر ثابت قدره 135 دولاراً للسهم الواحد، ما سيجمع حوالي 75 مليار دولار، ويرفع قيمتها السوقية إلى حوالي 1.8 تريليون دولار.

لا يزال بإمكان المستثمرين الأفراد تقديم طلبات الشراء على بعض المنصات حتى بعد الموعد النهائي يوم الأربعاء، ومن المخطط تخصيص ما يصل إلى 30% من الطرح للمستثمرين الأفراد. يستضيف بنك مورغان ستانلي يوم الثلاثاء نحو 300 مستثمر مؤسسي في مقره الرئيسي بنيويورك لعقد اجتماعات مع إدارة سبيس إكس، بما في ذلك الرئيسة غوين شوتويل والمدير المالي بريت جونسن. يتوقع أن يكون هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ، متجاوزاً اكتتاب أرامكو السعودية الذي بلغ 29.4 مليار دولار في عام 2019.

كشفت الشركة مؤخراً عن مصادر دخل جديدة، منها اتفاقية مع غوغل لدفع 920 مليون دولار شهرياً لاستخدام خدمات السحابة الخاصة بالذكاء الاصطناعي حتى عام 2029. ستُتداول أسهم الشركة، المسجلة رسمياً باسم شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز، في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس تحت الرمز SPCX





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سبيس إكس اكتتاب عام أولي إيلون ماسك أسهم تقييم 1.8 تريليون

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