إقبال كبير على متجرَي سواتش للساعات في دبل مول ومول الإمارات، يسبب تأجيل إطلاق الإصدارات الجديدة

يرجح سبب الإقبال الكبير على متجرَي سواتش للساعات في مركزَي دبل مول ومول الإمارات، وعدة عوامل معروفة، حيث شهدت المتاجر إقبالاً فائقاً في الصباح المبكر، حيث بدأ المهتمون ومحبو علامة سواتش التوافد منذ ليلة الجمعة (وسط الليل)، لكن حدث تأجيل في تاريخ الفعالية وأغلقت المتاجر.

تسبب إقبال كبير وتزاحُم على متجرَي " سواتش " لل ساعات في مركزَي " دبي مول " و" مول الإمارات "، صباح أمس، في تأجيل فعالية إطلاق الإصدارات الجديدة من ساعات " سواتش " التي تطرحها بالتعاون مع علامة "أوديمار بيغيه" الفاخرة.

وشهد متجرا "سواتش" في مركزَي التسوق إقبالاً فائقاً من المستهلكين الذين اصطفوا في طوابير طويلة منذ ساعات الفجر الأولى، أملاً في الحصول على الإصدارات المحدودة من الساعات الجديدة، حيث بدأ المهتمون ومحبو علامة "سواتش" التوافد منذ ليلة الجمعة (منتصف الليل). ورصدت "الإمارات اليوم" إقبالاً كبيراً، وتزاحماً، ما تسبب في إغلاق المتجرين، وإلغاء الفعالية، حتى يتم تحديد موعد جديد عبر حساب "سواتش" على منصة "إنستغرام", وحسابات التواصل الاجتماعي، فيما استمرت استفسارات المتسوقين عن مواعيد فتح المتجر، رغم إعلان وقف عمليات البيع، حفاظاً على سلامة المستهلكين





