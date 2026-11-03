إقبال هائل على تذاكر الهند وباكستان في كأس العالم 2027

سجل طلبات غير مسبوقة لتذاكر مباراة الهند وباكستان في كأس العالم للكريكيت 2027، مع 8.4 مليون طلب لملعب سعة 34 ألف متفرج في جوهانسبرغ.

سجلت المواجهة المرتقبة بين منتخب الهند و منتخب باكستان في دورة المجموعات من بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال 2027 ، إقبالاَ جماهيرياَ استثنائياَ لم يسبق له مثيل. اقترب عدد طلبات الحصول على تذاكر المباراة التاريخية من 8.4 ملايين طلب، في ظل سعة ملعب واندررز في جوهانسبرغ التي لا تتجاوز 34 ألف متفرج فقط، مما يعكس حجم الضجة الإعلامية والشعبية المحيطة بالحدث الرياضي الكبير.

تفاصيل المباراة التاريخية والجغرافيا الزمنية

يلتقي المنتخبان يوم 10 أكتوبر 2027، على أرضية ملعب واندررز في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة. تستضيف هذه النسخة من البطولة بشكل مشترك كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا، في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر إلى 21 نوفمبر 2027. ويعكس حجم الطلبات الشعبية الضخمة المكانة الاستثنائية للمواجهة بين الغريمين التقليديين، التي تعد من أكثر مباريات الكريكيت استقطاباَ للاهتمام الجماهيري والإعلامي على مستوى العالم.

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الأرقام القياسية والاهتمام التجاري للبطولة

يمثل هذا الحدث واحدة من أبرز المواجهات من الناحية التجارية والتسويقية في روزنامة اللعبة، حيث تجاوز الطلب السعة الاستيعابية للملعب بأضعاف مضاعفة. لم يقتصر الإقبال الكبير على مباراة الهند وباكستان فحسب، إذ شهدت المباراة النهائية المقررة يوم 21 نوفمبر 2027، على الملعب نفسه، قرابة 8 ملايين طلب للحصول على التذاكر. هذا الرقم يعكس حجم الاهتمام الكبير بالبطولة منذ المراحل الأولى لطرح التذاكر، ويؤكد على الجاذبية الاستثنائية لهذا الحدث الرياضي الدولي.

افتتاحية البطولة وتاريخ المواجهات السابقة

تحتضن البطولة في افتتاحها مواجهة قوية، عندما تنطلق المنافسات يوم 7 أكتوبر 2027، بمباراة تجمع الهند وأستراليا، في إعادة لنهائي نسخة 2023. شهد النهائي السابق تتويج المنتخب الأسترالي باللقب على حساب نظيره الهندي في مدينة أحمد آباد. ورغم القيمة التاريخية والتنافسية لمواجهات الهند وباكستان، فإن السنوات الأخيرة شهدت تفوقاَ واضحاَ للمنتخب الهندي، الذي حقق الفوز في آخر تسع مواجهات جمعته بمنافسه. يعود آخر انتصار باكستاني على الهند إلى كأس آسيا 2022، مما يضيف طبقة من التوتر والحماس للمواجهة القادمة.

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توزيع الفرق وهيكلية نظام اللعب المستقبلي

تضم المجموعة التي يلعب فيها المنتخبان الهند وباكستان، إلى جانب أستراليا وأفغانستان وزيمبابوي ومنتخب يتأهل عبر التصفيات. فيما تضم المجموعة الثانية إنجلترا وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وسريلانكا ونيوزيلندا، إضافة إلى منتخب آخر يتأهل من التصفيات. يضمن هذا التوزيع تنافساَ شديداً في كل مجموعة، مما يجعل كل مباراة حاسمة في تحديد المسار نحو مراحل الإقصاء المتقدمة.

مسار التأهل إلى المربع الذهبي

بحسب نظام البطولة، تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الرابع، إلى مرحلة "السوبر 7". تتنافس الفرق المتأهلة في هذه المرحلة على بطاقات العبور إلى الدور نصف النهائي، حيث تتأهل أفضل أربعة منتخبات إلى المربع الذهبي. يُحدد بعدها طرفي المباراة النهائية التي ستقام في تاريخ 21 نوفمبر 2027، لتتويج البطل الجديد في تاريخ اللعبة.