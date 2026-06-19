إقامة دبي تحذر من الترويج غير المعتمد لخدمات التأشيرات والإقامة عبر التواصل الاجتماعي

كشفت إدارة البحث والتحري في إقامة دبي عن رصدها لترويج خدمات غير معتمدة متعلقة بالتأشيرات والإقامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تؤكد على ضرورة استخدام القنوات الرسمية فقط وتحذر من الاستغلال وتدعو للإبلاغ عن الممارسات غير القانونية.

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي " إقامة دبي "، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن رصدها لممارسات مخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حيث يتم الترويج لخدمات غير معتمدة متعلقة بإجراءات ال تأشيرات والإقامة.

وتأتي هذه المكاشفة في إطار جهود المستمرة لحماية أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهمية الاعتماد exclusively على القنوات الرسمية للحصول على الخدمات الحكومية. وشدد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، على أن حماية المجتمع وتعزيز الثقة في المنظومة الخدمية الحكومية يمثلان أولوية استراتيجية for إقامة دبي.

وأضاف أن التصدي للممارسات غير القانونية وللجهات التي تروج لخدمات غير معتمدة هو جزء من الحرص على حقوق المتعاملين وضمان حصولهم على الخدمات عبر القنوات المعتمدة فقط، بما يتماشى مع رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية واستباقية تساهم في تعزيز جودة الحياة وخلق بيئة خدمية آمنة وموثوقة. من جانبه، أوضح اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، أن فرق البحث والتحري بدأت إجراءات المتابعة والتحقق فور وصول معلومات حول هذه الممارسات.

وتم تنفيذ عمليات رصد وتحقق دقيقة為了 التأكد من طبيعة المخالفات والجهات القائمة بها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وبيّن أن عمليات المتابعة كشفت قيام بعض الجهات بالترويج لخدمات غير معتمدة عبر المنصات الرقمية有关系 بإجراءات التأشيرات والإقامة، مما قد يؤدي إلى استغلال الأفراد أو تقديم معلومات غير دقيقة حول الإجراءات الرسمية. وقد تم بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة التعامل مع هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات الضرورية بحقها.

وأكد الزعابي أن إقامة دبي مستمرة في تعزيز جاهزيتها لحماية منظومة الدخول والإقامة، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية بطريقة تضمن حفظ الحقوق وصون أمن المجتمع. ودعت إقامة دبي جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الموثوقة عبر المنصات الرقمية، مع أهمية التحقق من مصادر الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.

كما شددت على أهمية مواصلة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية مرتبطة بخدمات الدخول والإقامة، مشيرة إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي represents ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة، مما يدعم جهود دبي في ترسيخ منظومة حكومية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع





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