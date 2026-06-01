إقامة دبي تستقبل حجاج بيت الله الحرام بختم خاص وورود في مبادرة إنسانية

رحبت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي بحجاج بيت الله الحرام العائدين عبر مطارات دبي بختم خاص على جوازات السفر يحمل شعار الإمارات ترحب بعودة الحجاج، في مبادرة تعكس قيم الضيافة الإماراتية.

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والمعروفة باسم إقامة دبي ، مبادرة إنسانية مميزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطارات دبي .

تضمنت المبادرة وضع ختم خاص على جوازات سفر الحجاج يحمل شعار 'الإمارات ترحب بعودة الحجاج'، إلى جانب تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم، بمشاركة عدد من الأطفال الذين ارتدوا الزي التقليدي الإماراتي، معبرين بذلك عن أسمى معاني الترحيب والتقدير. وقد جاءت هذه اللفتة تجسيداً للقيم الإماراتية الأصيلة في الضيافة والكرم، وحرص دبي على أن تكون تجربة السفر منذ اللحظة الأولى مليئة بالمشاعر الإيجابية والاحترام.

أكدت إقامة دبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز البعد الإنساني في تجربة السفر، وتقديم صورة حضارية مشرقة تعكس الوجه المضيء لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية. وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع جاهزية متكاملة لمطارات دبي لاستقبال الحجاج، حيث تم تجهيز فرق عمل مؤهلة ومسارات مخصصة وإجراءات مرنة لتسريع عملية الدخول، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران والمنافذ.

شهدت مطارات دبي حركة نشطة لعودة الحجاج، الذين أمضوا أياماً في أداء مناسك الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعادوا يحملون مشاعر الفخر والروحانية. وقد تم توزيع الورود والهدايا على الحجاج فور وصولهم إلى صالات الوصول، مما أضفى جواً من الفرح والسرور على وجوههم، خاصة مع مشاركة الأطفال الذين عبروا عن حبهم للحجاج بعبارات بسيطة ولكنها عميقة.

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية في إقامة دبي، اللواء طلال أحمد الشنقيطي، في تصريحات صحافية، أن استقبال الحجاج بهذه اللفتة الرمزية يجسد نهج دبي في وضع الإنسان في قلب الخدمات والمبادرات. وقال الشنقيطي: 'عودة الحجاج إلى أرض الوطن مناسبة تحمل معاني روحانية وإنسانية عميقة، وحرصنا في إقامة دبي على أن يكون استقبالهم امتداداً لقيم الإمارات الأصيلة في الترحيب والتقدير، وأن تعكس هذه المبادرة صورة دبي كمدينة عالمية تقدّم خدماتها بروح إنسانية واحترافية عالية'.

وأضاف أن المبادرة تواكب الجاهزية العالية لمنظومة المنافذ الجوية خلال موسم عودة الحجاج وعيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز جميع المرافق والكوادر لتقديم أفضل الخدمات. كما أشار إلى أن إقامة دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات، مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية التي تميز دبي عن غيرها من المدن العالمية.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من سلسلة مبادرات متواصلة تقوم بها إقامة دبي لتعزيز الروابط الإنسانية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، خاصة في المناسبات الدينية مثل الحج والعمرة وشهر رمضان. وقد لاقت المبادرة استحساناً كبيراً من الحجاج وعائلاتهم، حيث أعرب العديد منهم عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تجسد روح الأخوة والتضامن في المجتمع الإماراتي. وفي تصريحات لبعض الحجاج، قال أحدهم: 'هذه اللفتة جعلتنا نشعر بالفخر والانتماء، ونحن نرى كيف تحتضننا دولتنا الحبيبة بهذا الدفء'.

وأكد آخر أن الختم الخاص على جواز السفر سيبقى ذكرى جميلة من رحلة الحج. بالإضافة إلى ذلك، تعمل إقامة دبي باستمرار على تطوير منظومتها الخدمية باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات لضمان راحة المسافرين، مع الحفاظ على الطابع الإنساني في التعامل. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرات خلال الفترة القادمة لتشمل جميع المسافرين من مختلف الجنسيات والفئات، تأكيداً على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال السفر والضيافة، تجمع بين الفعالية والكفاءة والدفء الإنساني في آن واحد.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية دبي لتعزيز السياحة الدينية والثقافية، وجعل تجربة السفر لا تنسى لكل من يطأ أرضها. وفي موسم عودة الحجاج، كانت المطارات على أهبة الاستعداد لاستقبال آلاف الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص فرق عمل خاصة لتوجيههم وتقديم المساعدة لهم. كما تم التنسيق مع شركات الطيران لتسهيل إجراءات سفرهم، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود حكومة دبي لتعزيز البعد الإنساني في جميع الخدمات، وترسيخ صورة الإمارات كدولة رائدة في مجال التسامح والعطاء. وبهذه المناسبة، تقدمت إقامة دبي بالتهنئة إلى قيادة الدولة والشعب الإماراتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الجميع





