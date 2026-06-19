إقامة دبي تعامل مع ممارسات مخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي

كشفت إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إدارة الهوية وشؤون الأجانب بدبي عن التعامل مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن التعامل مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، تمثلت في الترويج ل خدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن حماية أفراد المجتمع وتعزيز الثقة بمنظومة الخدمات الحكومية يمثلان أولوية إستراتيجية لإقامة دبي. وأظهرت عمليات المتابعة قيام بعض الجهات بالترويج لخدمات غير معتمدة عبر المنصات الرقمية مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، بما قد يؤدي إلى استغلال الأفراد أو تقديم معلومات غير دقيقة حول الإجراءات الرسمية





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