إقالة كاريك من يونايتد سابع مدرب منذ فيرغسون وأزمة الاستقرار تتعمق

أدى تراجع نتائج مانشستر يونايتد وإقالة مايكل كاريك إلى تعميق الأزمة الإدارية والفنية، وسط مخاوف من استمرار التذبذب رغم الاستبدالات المتكررة.

أكدت إقالة مايكل كاريك من تدريب مانشستر يونايتد ، يوم الخميس، استمرار أزمة الاستقرار الفني والإداري العميقة التي يعاني منها النادي الإنجليزي. وأصبح كاريك سابع مدرب دائم يغادر منصبه منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون عام 2013، مما يضع نتائج الفريق المتراجعة تحت مجهر الانتقادات الحادة. ويعود هذا القرار بعد بداية متعثرة جداً للموسم الحالي، حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط في 15 مباراة بمختلف المسابقات الرسمية.

أزمة الاستقرار الفني والتسلسل الزمني

تشير الأرقام الصادرة عن الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن مانشستر يونايتد يمتلك أسوأ سجل دفاعي بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى في الوقت الراهن. ويؤدي هذا الضعف الدفاعي الحاد إلى وجود الفريق في مراكز الهبوط المباشرة، وهو ما يجعل قرار الاستغناء عن كاريك حتمياً من منظور رياضي بحت. ومع ذلك، فإن استمرار النتائج السلبية تحت قيادة عدد من المدربين يعيد إحياء النقاش حول المشكلات الجذرية التي يعانيها النادي منذ رحيل فيرغسون. وكان السير أليكس فيرغسون قد قاد الفريق إلى لقبه العشرين والأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013، وهو التاريخ الذي يُعتبر نقطة تحول في تاريخ النادي. وبذلك أصبح كاريك سابع مدرب دائم يغادر مانشستر يونايتد خلال السنوات الـ13 الماضية، وثالث مدرب يرحل منذ دخول رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف شريكاً في ملكية النادي عام 2024.

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تجربة كاريك والتباين في النتائج

تميزت تجربة مايكل كاريك الفنية بالتباين الكبير بين بدايتها المبهرة ونهايتها المخيبة للآمال، مما أثار التساؤلات حول جدوى التغييرات المتكررة. تولى كاريك المسؤولية عقب رحيل البرتغالي روبن أموريم، ونجح في تحقيق 11 انتصاراً خلال أول 16 مباراة تحت قيادته، متفوقاً في ذلك على أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.

أسهمت تلك النتائج الإيجابية المبكرة في تعزيز الثقة بقدرة المدرب الإنجليزي على قيادة الفريق إلى المراكز المتقدمة، غير أن تراجع الأداء لاحقاُ كشف استمرار عدد من المشكلات الهيكلية التي لم تتمكن الانتصارات الأولية من معالجتها. وسبق أن شهد مانشستر يونايتد تجربة مشابهة مع أولي غونار سولشار، الذي حقق نتائج إيجابية في بداية مهمته قبل أن تتراجع مستويات الفريق بشكل حاد.

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الأخطاء التكتيكية وقضايا التعاقدات

لم تخلُ فترة كاريك من أخطاء فنية جسيمة، خصوصاُ على المستوى الدفاعي، مع تراجع مستويات الفريق وغياب الصلابة المطلوبة في المباريات الحاسمة. كما تعرض المدرب لانتقادات واسعة بسبب تعامله مع البرتغالي برونو فرنانديز، قائد الفريق، ولا سيما قراره المثير للجدل بإبقائه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بورنموث.

وتبرز المشكلات الإدارية بشكل واضح في اختلالات التخطيط للتعاقدات وتوزيع الموارد المالية، حيث أنفق مانشستر يونايتد نحو 150 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ركز هذا الإنفاق الضخم على تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع كارلوس باليبا وأندريه سانتوس ويوري تيليمانس، في الوقت الذي ظلت فيه مراكز أخرى، ولا سيما الظهير الأيسر، بحاجة ماسة إلى تدعيم.

وأدى الاعتماد شبه الكامل على لوك شو، البالغ من العمر 31 عاماُ، رغم سجله الطويل مع الإصابات، لتغطية مركز الظهير الأيسر خلال موسم يشارك فيه الفريق في أربع مسابقات، إلى كشف قصور في التوازن التشكيلي. وتشير التقارير إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، من أبرز المرشحين لخلافة كاريك.

المستقبل ورؤية جيم راتكليف

أسهمت سنوات من التعاقدات المرتبطة بمتطلبات مدربين مختلفين، من بينهم ديفيد مويز ولويس فان غال وجوزيه مورينيو، في تكوين تشكيلة مرتفعة التكلفة. أصبح كل مدرب جديد مطالباُ بالتعامل مع مجموعة من اللاعبين لم تُبنَ بالضرورة وفق رؤيته الفنية، وهو ما يزيد صعوبة تحقيق الانسجام والاستقرار على المدى الطويل.

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وفي ظل استمرار هذه المشكلات، قد يواجه المدرب المقبل تحديات مشابهة، خصوصاُ إذا لم تتزامن عملية تعيينه مع مراجعة استراتيجية التعاقدات والتخطيط الرياضي. ونجاح أي مدرب جديد سيظل مرتبطاُ بقدرة مانشستر يونايتد على معالجة المشكلات الإدارية التي استمرت رغم التغييرات المتكررة على مقعد التدريب.