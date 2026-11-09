إقالة ساج مدرب كريستال بالاس بعد خسارة ليفربول

أعلن كريستال بالاس عن إقالة المدير الفرنسي إيميه ساج بعد 16 مباراة فقط بسبب نتائج سيئة، ليصبح أول ضحية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبحت كريستال بالاس أول نادي يطرد مدرباً له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2026-2027، بعد قرار الإدارة بوقف خدمات المدير الفني إيميه ساج. جاء هذا القرار الحاسم عقب الخسارة الكاسحة التي تعرض لها الفريق من قبل ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما دفعه للسقوط إلى قاع جدول الترتيب.

أول ضحية للدوري الإنجليزي الممتاز

أكدت تقارير صحفية من صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن إدارة نادي كريستال بالاس قد اتخذت بالفعل قرارها النهائي بالاستغناء عن خدمات ساج، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً. سيتم الإعلان الرسمي عن هذا القرار فور استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية اللازمة لإنهاء عقد المدرب الفرنسي. يلاحظ أن فترة تدريب ساج للفريق لم تتجاوز 16 مباراة فقط قاد خلالها النادي في مختلف المسابقات التنافسية.

تاريخ النتائج المأساوية للنادي

شهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "سيلهرست بارك" يوم الأحد ضغطاً كبيراً على المدرب الفرنسي، حيث سقط كريستال بالاس في المركز الأخير للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ ديسمبر 2017. تولى ساج مهمة تدريب الفريق في يونيو الماضي، ليحل محل المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر، لكنه فشل في تقديم أي نتائج إيجابية ملموسة. لم ينجح ساج في تحقيق سوى انتصارين فقط خلال أول عشر مباريات خاضها الفريق في الدوري الممتاز.

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ضعف دفاعي وتأجيل القرار

لم تكن النتائج السيئة هي العامل الوحيد، حيث استقبلت شباك الفريق 24 هدفاً، ليصبح خط الدفاع في كريستال بالاس الأسوأ في كامل المسابقة. بدأت الضغوط تتصاعد بشكل ملحوظ عقب الهزيمة الثقيلة أمام برايتون بخمسة أهداف دون رد في أكتوبر الماضي. استمر التراجع في الأداء، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في آخر ثماني مباريات عبر مختلف البطولات، مما أجبر الإدارة على منح ساج فرصة إضافية للتعافي.

المواجهة مع بشكتاش ونيوكاسل

منحت إدارة النادي الفرنسي فرصة إضافية لتصحيح الأوضاع خلال مواجهتي بشكتاش في الدوري الأوروبي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي. ومع ذلك، استمرت الأخطاء الدفاعية المتكررة وسرعت في اتخاذ القرار برحيله. بعد الخسارة أمام ليفربول، صرح ساج بأنه لا يشعر بالحاجة إلى إقناع الإدارة بقدراته، مؤكداً أن تركيزه منصب على إيجاد حلول للمشكلات الفنية. وأشار إلى أنه يثق بنفسه، وأن الأهم هو إيجاد حل فعّال للفريق.