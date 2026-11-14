إغلاق شامل للمطارات الأمريكية بسبب عطل في أنظمة المراقبة الجوية

إدارة الطيران الفيدرالية تفرض وقفًا شاملاً للرحلات لمدة 4 ساعات نتيجة خلل في أنظمة الاتصالات، مما تسبب في تأجيل 7000 رحلة وارتباك عالمي.

عاشت سماء الولايات المتحدة مشهدًا استثنائيًا أشبه بذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001، عندما فرضت إدارة الطيران الفيدرالية FAA شللًا شبه تام على حركة الملاحة الجوية في جميع مطارات البلاد لمدة 4 ساعات. جاء هذا الإجراء المفاجئ نتيجة عطل تقني كبير ضرب منظومة الاتصالات بمراكز التحكم الجوي، مما أدى إلى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط على مستوى الدولة.

تفاصيل العطل التقني وتبعاته

بدأت فصول الأزمة بقرار عاجل من إدارة الطيران الفيدرالية FAA يقضي بفرض وقف شامل لحركة إقلاع الرحلات الجوية Ground Stop لأسباب تتعلق بمعايير السلامة. كشف وزير النقل الأمريكي شون دافي أن السبب المباشر كان خللاً تقنياً في أنظمة الاتصالات أثر بشكل متزامن على جميع مراكز التحكم بالحركة الجوية في البلاد، مما أوقف أنظمة الرادار وترددات الراديو اللاسلكية في المراكز الإقليمية الـ22.

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تسبب هذا الخلل في ارتباك غير مسبوق للحركة الجوية، حيث سجل موقع فلايت أوير تأجيل وإلغاء نحو 7000 رحلة جوية في مختلف المطارات. وفي وقت صدور القرار، كان هناك نحو 3100 طائرة تحلق بالفعل في السماء متجهة إلى المطارات، مما استوجب تعامل إدارة الطيران الفيدرالية مع الرحلات الدولية حسب كل حالة على حدة.

موقف المسؤولين والمطالبة بالإصلاح

أرجح وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين قرار وقف الرحلات الجوية إلى تحديث أجرته إدارة الطيران الفيدرالية FAA على نظام مراقبة الحركة الجوية. وأوضح مولين أن الإدارة أضافت تقنيات جديدة إلى النظام القديم، مما شكل عبئًا يفوق قدرة البنية التحتية الحالية على التحمل، مما أكد الحاجة إلى إصلاح شامل للأنظمة.

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وفي ظل تصاعد الأزمة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى الموافقة على تشريع جديد لإصلاح هذه الأنظمة في أسرع وقت ممكن. جاء هذا الطلب خلال اتصال هاتفي مع السيناتور الجمهوري إريك شميت، الذي يقود جهود تحديث البنية التحتية للطيران في الولايات المتحدة.

الآثار المالية والمستقبلية للإغلاق

كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية TSA، مفادها أن نحو 2.5 مليون مسافر مروا عبر نقاط التفتيش الأمني يوم الخميس، مما أدى إلى تكدس هائل داخل صالات السفر. وبلغ معدل المسافر اليومي عادة أكثر من مليوني مسافر، مما زاد من الضغط النفسي واللوجستي على الركاب المتضررين.

أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي إعادة فتح المجال الجوي في الساعة 8:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع التنبيه إلى أن استئناف الرحلات سيكون تدريجياً. وأفاد موقع Flightradar24 بإلغاء أكثر من 6 آلاف و600 رحلة وتأخر 8 آلاف و600 أخرى، بالإضافة إلى إلغاء 1500 رحلة ليوم الأحد، مما يعطل جداول شركات الطيران لأيام قادمة.

التمويل المطلوب ومستقبل البنية التحتية

قدم السيناتور إريك شميت مشروع قانون Modern Skies Act في سبتمبر، يقضي بتخصيص تمويل إضافي بقيمة 30 مليار دولار لتحديث البنية التحتية. ووجه البيت الأبيض رسالة إلى قيادات لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ عبر مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت ووزير النقل شون دافي، مطالباَ بتوفير هذا التمويل بسرعة عبر آلية تسوية الموازنة.

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انتقد وزير النقل شون دافي الكونغرس لفشله في تمويل نظام جديد، مقدراً تكلفة التحديث بنحو 50 مليار دولار. وأشارت تقارير إلى أن إدارة الطيران تعتمد على أجهزة كمبيوتر قديمة تعود لعقود، وتخطط لاستبدال الأقراص المرنة في أكثر من 400 منشأة بحلول نهاية عام 2028، بينما يرتبط العطل الأخير بشركة L3Harris Technologies.