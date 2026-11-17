مجلس دبي للإعلام يعلن إغلاق باب المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة وقائمة التحكيم ستعلن الفائزين الـ10 في نوفمبر بدبي هيلز مول

أعلن مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكتروني التابع ل مجلس دبي للإعلام رسمياً عن إغلاق باب المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة الوطنية " قصص من عزيمتنا"، في خطوة تعكس النجاح الاستثنائي الذي حققته المبادرة في جذب اهتمام المجتمع. شهدت المسابقة إقبالاً كبيراً فاق جميع التوقعات المسبقة، مما يدل على اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية في الإمارات بهدف توثيق القصص الإنسانية المرتبطة بالعزيمة والتضامن والأمل من قلب هذا المجتمع المتنوع. وقد نجحت هذه المسابقة في استقطاب عدد قياسي من المتقدمين، حيث سجلت 640 مشاركة من المواطنين والمقيمين المنتمين إلى مختلف الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تصدر أفلام الذكاء الاصطناعي المشاركات بإنتاجات واسعة

تصدرت أفلام الذكاء الاصطناعي قائمة المشاركات في المسابقة بأكثر من 200 فيلم، مما يؤكد التحول الرقمي والابتكار الذي تشهده الصناعة الإبداعية في المنطقة. تأتي هذه المسابقة تزامناً مع فعاليات شهر دبي للذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى إبراز التجارب الإنسانية العميقة التي تعبر عنها الأفلام المبتكرة برؤية سينمائية عصرية. وتهدف المبادرة التي تُقام بتوجيهات سامي الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، إلى ترسيخ دور الإعلام والصناعات الإبداعية في توثيق التجربة الوطنية.

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المدير التنفيذي يؤكد أهمية اكتشاف المواهب الشابة مبكرا

صرح هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام، بأن المواهب هي الأساس الذي تقوم عليه أي صناعة سينمائية ناجحة، وأن اكتشافها مبكراً يعتبر ركيزة أساسية في بناء قطاع الأفلام في دبي. وأضاف العلماء أن المسابقة أتاحت فرصة اكتشاف قاعدة مميزة من المواهب الشابة المؤهلة للانتقال إلى الاحتراف مستقبلاً، مشدداً على أن مجلس دبي للإعلام ينوي أن يكون المحرك الأساسي لانطلاقة هذه المواهب. وأكد حرص مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكتروني على أن تكون هذه المسابقة بوابة تعبر منها هذه المواهب إلى القطاع، بما يعزز حضور دبي وجهة رائدة للإنتاج السينمائي في المنطقة والعالم.

مدير إدارة الأفلام يثني على روح الوحدة والانتماء الوطني

من جانبه، صرح سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكتروني، بالاعتزاز بالإقبال الواسع الذي شهدته المسابقة، والذي فاق التوقعات الرسمية. وأوضح أن المشاركة العريضة تعكس روح الوحدة التي تجمع مجتمع الإمارات حول هدف واحد هو الاحتفاء بالوطن، وأن الأفلام كانت شاهدة على مجتمع خرج من المستجدات الإقليمية الأخيرة أكثر قوة وتماسكاً. وأشار المرزوقي إلى أن الشغف والانتماء والحب الصادق للوطن وقيادته الرشيدة كان استثنائياً، مؤكداً أن قصة الإمارات يكتبها كل من يعيش على أرضها بمختلف انتماءاتهم.

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لجنة تحكيم فنية بارزة تختار الفائزين في نهاية نوفمبر

يتولى عملية اختيار الأفلام الفائزة فريق من الشخصيات البارزة في مجالات السينما والإعلام وكتابة السيناريو والإنتاج والفنون، وتضم لجنة التحكيم علي جابر، مستشار مجلس دبي للإعلام وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي. كما تضم اللجنة نجوم الغانم، الشاعرة والفنانة والمخرجة السينمائية الإماراتية والشريكة المؤسسية في نهار للإنتاج، التي أخرجت أكثر من 20 فيلماً ونالت وسام فخر الإمارات عام 2018. وتضم اللجنة أيضاً سامر المرزوقي، وكاتب السيناريو الإماراتي محمد حسن أحمد، والمنتجة التنفيذية جاكس داير ذات الخبرة البالغة 36 عاماً.

عرض خمسين فيلما وفوز عشرة أفلام بجوائز متنوعة

تشرف اللجنة الفنية على التقييم والفرز الأولي وصولاً إلى اختيار 55 فيلماً، قبل الإعلان عن النتائج النهائية والكشف عن الأفلام العشرة الفائزة في 26 نوفمبر الجاري. سيتم الاحتفال بالفرائز في روكسي سينما بدبي هيلز مول، وتشمل فئات الجوائز أفضل فيلم روائي، وثائقي، وأنيميشن، وذكاء اصطناعي، وجائزة التحكيم الخاصة، بإجمالي عشر جوائز. نصف هذه الجوائز مخصص للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، مما يعزز حضور الكفاءات الشابة في التجربة السينمائية. كما سيتم توثيق الأفلام الخمسين المختارة ضمن أرشيف وطني دائم يحفظ الشهادات الإنسانية للأجيال المقبلة.