إعمار تفوز بجائزة دبي الأفعال لتربعها على صدارة التطوير العقاري

إعمار تفوز بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات العقارية، محققة مبيعات قياسية بلغت 80.4 مليار درهم في 2025 و26.6 مليار درهم في النصف الأول من 2026.

فازت شركة إعمار العقارية ب جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال العقاري، وذلك تقديرًا لمسيرة امتدت نحو ثلاثة عقود أسهمت في تطوير أبرز المعالم العمرانية والسياحية في دبي. وقد صرح محمد العبار ، مؤسس الشركة، بأن نيل الثقة يعتبر شرفًا كبيرًا، مضيفًا أن خدمة العملاء والوطن هو أعظم إنجاز يمكن تحقيقه للشركة.

تاريخ الشركة والمشاريع الرائدة

تعود انطلاقة إعمار إلى عام 1997، حيث تأسست الشركة في دبي قبل إدراج أسهمها في سوق دبي المالي عام 2000. وقد شكل مشروع داون تاون دبي محطة تحول رئيسية، إذ أطلقت الشركة تطوير المنطقة التي أصبحت موطنًا لأبرز المعالم مثل برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي ودبي أوبرا. وتم افتتاح دبي مول في عام 2008، وتحول إلى وجهة عالمية للتسوق والترفيه، يليه افتتاح برج خليفة في عام 2010، وهو أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 مترًا.

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الأداء المالي والمبيعات القياسية

عكست النتائج المالية للشركة اتساع أعمالها، إذ سجلت خلال عام 2025 مبيعات عقارية قياسية بلغت 80.4 مليار درهم، بنمو قدره 16%. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 40% لتصل إلى 49.6 مليار درهم، بينما بلغت أرباحها قبل الضريبة 25.7 مليار درهم. كما بلغت قيمة الإيرادات المتراكمة من المشاريع المبيعة قيد الإنجاز 155 مليار درهم بنهاية 2025.

توسع المحفظة وتوجيهات القيادة

خلال النصف الأول من 2026، سجلت إعمار مبيعات عقارية بقيمة 26.6 مليار درهم، وإيرادات بلغت 23.9 مليار درهم بنمو 21%. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 23% لتصل إلى 12.8 مليار درهم، مع وصول الإيرادات المتراكمة إلى 164.9 مليار درهم. وتضمن عام 2025 إطلاق 48 مشروعًا سكنيًا جديدًا ضمن مجمعات الشركة، بالتوازي مع مواصلة تطوير مشاريع رئيسية وتوسيع محفظة الأراضي.

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تأثير قطاعي التجزئة والضيافة

امتدت إنجازات إعمار إلى قطاعي التجزئة والضيافة، إذ استقبلت مراكز التسوق التابعة لها 204 ملايين زيارة خلال 2025. ومن بين هذه الزيارات، سجل دبي مول وحده 110 ملايين زيارة، بينما استضافت المنشآت الفندقية التابعة للشركة أكثر من 9 ملايين ضيف. وتضم محفظة الشركة نحو 41 فندقًا ومنتجعًا توفر قرابة 10 آلاف غرفة ووحدة فندقية.

التوسع الإقليمي والتسليمات العالمية

تستمر إعمار في توسيع نطاق أعمالها خارج الإمارات، لا سيما إلى مصر والهند وأسواق أخرى. وتشير البيانات الرسمية إلى تسليم أكثر من 125,600 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية منذ عام 2002 وحتى نهاية 2025. ويأتي تكريم الشركة ضمن جائزة دبي الأفعال، التي أُطلقت لتكريم الأفراد والمؤسسات التي تحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة.