إعمار والعين لإدارة الأصول يطوران 5 مشاريع سكنية فندقية بأبوظبي باستثمار 8 مليارات درهم

إعمار للضيافة والعين لإدارة الأصول توقعان شراكة جديدة لتطوير 5 مشاريع سكنية فندقية في أبوظبي بقيمة 8 مليارات درهم، لتعزيز حضور العلامات الفندقية في العاصمة.

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة وشركة العين لإدارة الأصول عن إطلاق مرحلة جديدة من شراكتهما الاستراتيجية الرائدة في القطاع العقاري. يركز هذا التحالف الجديد على تطوير خمسة مشاريع سكنية فاخرة في إمارة أبوظبي ، والتي ستحمل علامات فندقية عالمية مرموقة. تأتي هذه الخطوة كإضافة هامة للمحصول العقاري في العاصمة، وتهدف إلى توسيع خيارات السكن التي تجمع بين الخصوصية السكنية والرفاهية الفندقية. يستهدف هذا التطوير تعزيز حضور العلامات الفندقية التابعة لمجموعة إعمار في سوق الوحدات السكنية الراقية بالعاصمة، تلبية للطلب المتزايد على نماذج السكن المدمج مع الخدمات السياحية.

تفاصيل المشاريع والاستثمارات المالية الضخمة

تتضمن المرحلة الجديدة من الشراكة استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 8 مليارات درهم إماراتي. سيقوم المشروع على تطوير مساحات إجمالية تصل إلى نحو 4.7 ملايين قدم مربعة من الأراضي والمباني. ستعكس المشاريع الجديدة تنوعاً كبيراً في المنتجات السكنية، حيث ستحمل العلامات التجارية التالية: العنوان، بالاس، ويدا. يمثل هذا التنوع في العلامات التجارية استراتيجية واضحة لاستقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين والسكان الباحثين عن جودة عالية. من المتوقع أن تسهم هذه المساحات الشاسعة في إحداث نقلة نوعية في المشهد العمراني للسكن الفاخر في أبوظبي.

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توقيع الاتفاقية والحضور التنفيذي الرفيع

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة بحضور كبار المسؤولين في الشركتين، حيث كان من بين الحضور محمد العبار، مؤسس شركة إعمار وعضو مجلس إدارتها المنتدب. كما شارك في التوقيع سلطان خلفان الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين لإدارة الأصول. يعكس الحضور هذا المستوى من التمثيل التنفيذي مدى أهمية هذه الخطوة للمؤسستين وللسوق العقاري ككل. يجمع التوقيع بين خبرات الشركات الكبرى لضمان تنفيذ المشاريع بأعلى المعايير الدولية. يمثل هذا الحدث تأكيداً على التزام الطرفين بتعزيز التعاون في السنوات القادمة.

تاريخ التعاون السابق ومشاريع ناجحة

يمثل هذا الاتفاق امتداداً طبيعياً لعلاقة تعاونية بدأت منذ عام 2016 بين الشركتين. كانت البداية مع تطوير مشروع "منتجع العنوان بيتش" في دبي، حيث أثبت النموذج نجاحه في السوق. بعد ذلك، توسع التعاون ليشمل إمارة أبوظبي من خلال مشروع "فيدا ريزيدنسز جزيرة السعديات". كان هذا المشروع خطوة حاسمة لدخول العلامة إلى أسواق العاصمة وتمييزها. يوضح المسار الزمني هذا تراكم الخبرات والمعرفة المشتركة بين الجانبين. لقد بنى الشركاء أساساً متيناً يعتمد على الفهم العميق لمتطلبات السوق المحلي والعالمي.

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استراتيجيات التوسع والرؤية المستقبلية

أكد محمد العبار أن إمارة أبوظبي توفر فرصاً واعدة لتوسيع محفظة مجموعة إعمار للضيافة. وأشار إلى أن الشراكة مع العين تتيح فرصة تقديم المزيد من العلامات التابعة للمجموعة في العاصمة. تهدف الاستراتيجية إلى تطوير مجتمعات سكنية ترتكز على التصاميم المتميزة والجودة العالية. كما ستركز على تقديم خدمات راقية وتجارب معيشة مستوحاة من عالم الضيافة الفاخرة. يسعى الجانبان إلى تحقيق قيمة مضافة مستدامة لكلا الجانبين وللمستثمرين. يؤكد هذا التصريح على الطموح في جعل أبوظبي وجهة رئيسية للسكن الفاخر.

أثر الشراكة على السوق العقاري المحلي

من جانبه، أكد سلطان خلفان الكتبي أن الشراكة تطورت لتصبح تعاوناَ استراتيجياَ طويل الأمد. يجمع هذا التعاون بين المعرفة العميقة لشركة العين بالسوق المحلية والخبرة العالمية لإعمار في قطاع الضيافة. وأشار إلى أن التعاون أثمر قيمة مضافة منذ إطلاق المشروع الأول عام 2016. يعكس التوسع في هذا النوع من المشاريع تنامي أهمية العلامات الفندقية في القطاع العقاري. لا تقتصر جاذبيتها على التصميم والموقع فحسب، بل تمتد إلى مستوى الخدمات وإدارة المرافق. يتيح هذا النموذج للمستثمرين اختيار مساكن تجمع بين مزايا العقار والخدمات الفندقية الموحدة.