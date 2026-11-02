إعمار تفوز بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات العقارية

منحت حكومة دبي شركة إعمار العقارية جائزة دبي الأفعال تقديراً لسرعة الإنجاز وجودة المشاريع التي عززت مكانة الإمارة العالمية.

منحت حكومة دبي شركة إعمار العقارية ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جائزة "دبي الأفعال" في فئة المؤسسات العقارية. تأتي هذه الجائزة تكريماً للشركة على تبنيها نهجاً مؤسسياً يعتمد على السرعة والجودة العالية والدقة في التفاصيل، مما أسهم في تطوير وجهات عقارية استثنائية تعزز مكانة دبي عالمياً.

تفاصيل منح الجائزة للشركة الرائدة

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن منح الجائزة لشركة إعمار العقارية، مشيداً بقدرة الشركة على ترسيخ فلسفة العمل الدبي من خلال مشاريعها الكبرى. أكد سموه أن ما تحققه إعمار في عام واحد يتجاوز المعدلات العالمية، حيث جمعت بين سرعة التنفيذ والجودة العالية والتطوير المستمر الذي صنع وجهات من الأكثر زيارة في العالم.

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وأضاف سموه عبر منصة "إكس" أن الجائزة تجسد مفهوم "Dubai-it"، مؤكدة ثقة العالم في جودة خدمات إعمار وسرعة عملها عند إعلان أي مشروع جديد. ووجّه سموه التهاني لفريق العمل والشركة بقيادة محمد العبار، مثنياً على السمعة الطيبة التي بنتها الشركة لتليق بمكانة دبي كعاصمة عالمية للتطوير العمراني.

إنجازات إعمار العقارية في التطوير العقاري

حققت شركة إعمار العقارية معدلات إنجاز لافتة خلال الفترة الماضية، حيث أطلقت 62 مشروعاً عقارياً خلال عام واحد فقط. كما تمكّنت الشركة من تسليم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال نفس الفترة الزمنية، مما يعكس قدرتها الفائقة على إدارة محفظة واسعة من المشاريع مع الالتزام بمعايير عالية للكفاءة.

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طورت إعمار مجموعة من أبرز المشاريع في دبي، شملت أبراجاً وفنادق في خور دبي، ومشاريع مجتمعية رئيسية مثل دبي هيلز استيت وإعمار بيتشفرونت وإعمار الجنوب. كما تواصل الشركة تطوير وسط مدينة دبي والمرابع العربية ومرسى دبي وذا فالي، مما ساهم في تشكيل ملامح عمرانية متكاملة تعزز جاذبية الإمارة للعيش والاستثمار.

تأثير الوجهات السياحية على الاقتصاد المحلي

شهد دبي مول، أحد أهم مشاريع إعمار، رقماً قياسياً بزيارة 111 مليون زائر خلال عام واحد، ليصبح الوجهة الأكثر زيارة عالمياً. هذا الرقم يعكس قدرة دبي على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم ويؤكد أهمية التكامل بين البنية التحتية والوجهات التجارية والترفيهية في تعزيز تجربة الزائر.

كما نجحت إعمار في تنظيم احتفالات ليلة رأس السنة عاماً بعد عام، مستقطبة 2.8 مليون زائر خلال أسبوع الاحتفالات. وشهدت ليلة رأس السنة حضور أكثر من 500 ألف زائر، مما يعكس قدرة دبي على تنظيم فعاليات عالمية المستوى تعزز حضورها كوجهة رئيسية للاحتفالات والتجارب الاستثنائية.

آراء المسؤولين ودور الجائزة في ترسيخ النموذج التنموي

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن سمعة المدن تُبنى بقدرتها على تحويل الوعود إلى واقع ملموس. وأشار إلى أن إعمار أسهمت في ترسيخ فلسفة دبي في العمل من خلال مشاريع تجمع بين الطموح في التصميم والسرعة في الإنجاز والجودة في أدق التفاصيل.

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وأوضح معاليه أن تكريم إعمار يأتي تقديراً لإتقان العمل والجودة العالية التي رفعت معايير المنافسة في القطاع العقاري. تهدف جائزة دبي الأفعال إلى ترسيخ أسلوب دبي في العمل بكبرى الشركات وأصغرها، وتكريم من يحقق المعنى الحقيقي لـ"Dubai-it" بإنجاز أشياء استثنائية بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.