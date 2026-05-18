إعمار العقارية تنهي نموذج المشروع المشترك لـ"البوابة الثامنة" في دمشق وتبدأ فصلاً جديداً في علاقتها مع سوريا

إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، أعلنت اليوم أنها بصدد إنهاء نموذج المشروع المشترك المرتبط بـ"البوابة الثامنة" في دمشق، وذلك لتبدأ فصلاً جديداً في علاقتها الممتدة مع سوريا حيث ستواصل الشركة عملياتها في الدولة بصفة مستقلة دون أي شريك. كان مشروع "البوابة الثامنة" قد انطلق في عام 2005 كأول مجمع متكامل بمخطط رئيسي في سورية، باستثمارات بلغت 500 مليون دولار، ومساحة تغطي 300 ألف متر مربع في منطقة يعفور، على بُعد 22 كيلومتراً من قلب العاصمة دمشق، ويضم مرافق تجارة، وتجزئة، وضيافة، بالإضافة إلى مناطق سكنية متكاملة.

ويحمل مشروع "البوابة الثامنة" دلالات رمزية، إذ استُلهم اسمه من أبواب دمشق السبعة التاريخية، التي شكّلت عبر العصور رمزاً لحضارة عريقة انفتحت على العالم. ويطمح المشروع إلى أن يكون "البوابة الثامنة" الحديثة، التي تكرّم الإرث السوري، وتفتح آفاقاً جديدة لعصر من النمو والتجارة والانتماء





