إعمار العقارية تسجل إيرادات بـ37.5 مليار درهم وسط توسعات عالمية

إعمار العقارية تعلن عن ارتفاع إيراداتها السنوية بنسبة 13% لتصل إلى 37.5 مليار درهم، مع إعلان توزيعات أرباح استثنائية ودعم رؤية دبي للتوسع المستدام.

أعلنت شركة إعمار العقارية عن تحقيقها نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت 37.5 مليار درهم، ما يعادل 10.2 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 13% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وشكلت هذه النتائج المالية انعكاساً واضحاً للنمو المستدام الذي حققته المجموعة، مدعومةً بزيادة في الأرباح التشغيلية وصافية الأرباح قبل احتساب الضرائب، والتي وصلت إلى 19.8 مليار درهم بنمو 18%، بينما بلغت أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 19.7 مليار درهم، بارتفاع 19%.

وسجلت شركة إعمار للتطوير، الجهة الفرعية الرئيسية داخل المجموعة، إيرادات بقيمة 22.2 مليار درهم، بزيادة 26% على أساس سنوي، مع تحقيق صافي أرباح بعد احتساب الضرائب بلغت 10.8 مليارات درهم، بارتفاع 24%. وعززت هذه الأرقام من وضوح الإيرادات المستقبلية للشركة، خاصة مع تسجيل مبيعات عقارية للشركة الفرعية بقيمة 26.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس قوة الطلب واستقرار الأسواق المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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توزيعات أرباح استثنائية ودعم المساهمين

أقر مجلس إدارة إعمار العقارية توزيعات أرباح استثنائية لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليارات درهم، ما يعادل 1.2 مليار دولار، بمقدار 0.5 درهم للسهم الواحد، ليغطي ذلك 50% من رأس المال المعتمد للشركة. وقد جاءت هذه التوزيعات بالإضافة إلى الأرباح السنوية المعتادة، مؤكدةً التزام إعمار بتعزيز عوائد مساهميها ودعم قيمتها السوقية على المدى الطويل. وكان هذا القرار مدعوماً بالأداء القوي للأرباح خلال العام، حيث يعكس الثقة في استدامة التدفقات النقدية والقدرة على الاستثمار في مشاريع مستقبلية طموحة.

وأكد محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، أن هذه النتائج تعكس حجم العمل الدؤوب الذي تم إنجازه عبر مختلف قطاعات الأعمال، بدءاً من مواقع الإنشاءات وتسليم الوحدات السكنية وصولاً إلى الإدارة اليومية لوجهات الشركة. وأشار إلى أن شراء العقار يمثل التزاماً كبيراً للعملاء، وأن مسؤولية إعمار تجاههم تمتد ما بعد عملية البيع، من خلال ضمان الجودة والأداء المتميز للمجمعات السكنية. وأكد العبار على أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات توفر ركيزة لاتخاذ قرارات استثمارية بعيدة المدى تتجاوز الفترات المالية الضيقة.

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محفظة مشاريع دولية ومحلية مستدامة

واصلت الأعمال التطويرية الدولية لإعمار العقارية المساهمة في تنويع مصادر أرباح المجموعة، مع استمرار التنفيذ التشغيلي في الأسواق الرئيسية مثل مصر والهند. وسجلت هذه الأسواق مبيعات عقارية بقيمة 8.5 مليارات درهم، بزيادة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغت الإيرادات 1.6 مليار درهم، بارتفاع 16% على أساس سنوي. وشكلت هذه الإيرادات حوالي 4.3% من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يعزز المرونة المالية ويقلل الاعتماد على سوق واحد فقط، مدعوماً بالنمو السكاني والطلب العقاري في هذه المناطق الناشئة.

على الصعيد المحلي، سلّمت إعمار العقارية أكثر من 4800 وحدة سكنية في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وشهدت أعمال أكثر من 80% من المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة تقدماً ملحوظاً على جداولها الزمنية المحددة. وقد أرست المجموعة 23 عقداً للأعمال الرئيسية بقيمة 13.5 مليار درهم، و43 عقداً لأعمال البنية التحتية بقيمة 4.3 مليارات درهم خلال تلك الفترة، لدعم عمليات الإنشاء والتطوير في مجمعاتها المتكاملة، مما يضمن استمرارية النمو والتوسع في المحفظة العقارية.

قطاع التجزئة والتأجير التجاري ينمو بنسبه 10%

واصلت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري الإسهام في الإيرادات المستمرة، محققةً إيرادات بقيمة 5.2 مليارات درهم، بزيادة 10% مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وشهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك لهذا القطاع ارتفاعاً بنسبه 8% لتصل إلى 4.4 مليارات درهم. وتم دعم هذه الزيادة بنشاط التأجير ونسب الإشغال المرتفعة عبر وجهات الشركة، مع الاعتماد على هيكل إيرادات قائم على الإيجارات الأساسية، ما يعزز المرونة والاستقرار المالي للقطاع.

وتضمنت الإضافات البارزة في قطاع التجزئة افتتاح أول متجر لـ"بريمارك" في دولة الإمارات، وثاني متجر لـ"ألتا بيوتي"، بالإضافة إلى افتتاح متاجر فاخرة جديدة في "فاشن أفنيو". واصلت مشاريع "دبي مول" تقديم عروض تجزئة جديدة، ما ساهم في تعزيز تجربة الزوار وزيادة جاذبية الوجهات التجارية. وتعد هذه التطورات مؤشراً على قدرة إعمار على استيعاب الاتجاهات الاستهلاكية المتغيرة والاحتفاظ بنصيب كبير من حصة السوق في قطاع التجزئة الفاخر في دبي.

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رصيد أراضي استراتيجي للمستقبل

يبلغ رصيد أراضي إعمار العقارية حالياً نحو 604 ملايين قدم مربعة من الفرص التطويرية، منها 315 مليون قدم مربعة داخل دولة الإمارات، ما يدعم محفظة مشاريعها المستقبلية ويعزز قدرتها على التوسع المستمر. ويشكل هذا الرصيد الركيزة الاستراتيجية لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مع الحفاظ على توازن بين المشاريع قيد الإنجاز والمشاريع المستقبلية. ولوحظ أن إجمالي الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية للمشاريع قيد الإنجاز بلغ 158.8 مليار درهم، بزيادة 6% على أساس سنوي، ما يعزز وضوح الإيرادات المحتسبة خلال السنوات المقبلة.

وبلغت المبيعات العقارية الإجمالية للمجموعة 34.7 مليار درهم (9.4 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026، مع إطلاق 14 مشروعاً ضمن مجمعاتها المتكاملة. وأكدت إعمار استمرار تركيزها على الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الوجهات التي تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتنامية في دبي. ومع استمرار نمو المدينة، ستواصل الشركة التخطيط بعناية والاستثمار في مشاريع جديدة تخدم المدينة لأجيال مقبلة، مؤكدةً التزامها بمواصلة الإسهام في مسار التنمية الاقتصادية المستدام الذي رسمته قيادة دولة الإمارات.