إعمار العقارية تطلق ثورة عمرانية جديدة في قلب دبي باستثمارات تصل إلى 200 مليار درهم

مشروع ضخم يعيد تعريف الحياة الحضرية في دبي بمساحات بناء تتخطى 4.5 ملايين متر مربع وقدرة استيعابية لـ 150 ألف نسمة، يقوده طموح إعمار العقارية لتعزيز مكانة المدينة العالمية.

في خطوة استراتيجية تعكس الطموح اللامحدود لإمارة دبي وتؤكد مكانتها كمركز عالمي للابتكار العمراني، أعلنت شركة إعمار العقارية عن استعدادها للكشف عن واحد من أضخم المشاريع التطويرية في تاريخها، والذي سيقام في قلب مدينة دبي النابض.

هذا المشروع العملاق، الذي تقدر قيمته الاستثمارية بنحو 200 مليار درهم إماراتي، لا يهدف فقط إلى إضافة مساحات سكنية أو تجارية جديدة، بل يسعى إلى إرساء معايير غير مسبوقة في مفهوم الحياة الحضرية المتكاملة. وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة، فإن المخطط الرئيسي لهذا المشروع المرتقب يتضمن مساحة مبنية إجمالية تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع، وهو رقم يعكس الحجم الهائل للتطوير المخطط له، مما يحول المشروع من مجرد تطوير عقاري تقليدي إلى مدينة متكاملة قائمة بذاتها داخل مدينة دبي، مما يخلق بيئة معيشية وعملية وترفيهية شاملة في موقع واحد.

تأتي هذه المبادرة من شركة إعمار العقارية، التي تمتلك سجلاً حافلاً في تحويل الخيال إلى واقع ملموس، حيث كانت العقل المدبر وراء تشييد أبرز المعالم المعمارية التي يعرفها العالم اليوم، بدءاً من برج خليفة الذي يلامس السحاب، وصولاً إلى منطقة وسط مدينة دبي التي أصبحت وجهة سياحية عالمية، ودبي مول الذي يعد واحداً من أكبر مراكز التسوق في العالم. إن هذا المشروع الجديد يمثل مرحلة جديدة من التطور لشركة إعمار، حيث تسعى من خلاله إلى استيعاب ما يقارب 150 ألف نسمة، مما يعني خلق مجتمع حيوي متكامل يوفر كافة سبل الراحة والرفاهية، ويدمج بين التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدن وبين التصاميم المعمارية التي تراعي الجماليات والاستدامة، وهو ما سيعزز من قدرة دبي على جذب المزيد من المواهب والاستثمارات العالمية.

وفي سياق الحديث عن الرؤية الفلسفية لهذا المشروع، أكد محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، أن هذا العمل ينطلق من إيمان عميق بأن المدن العظيمة لا تُبنى بمجرد وضع الحجارة فوق بعضها البعض، بل تُبنى بالأحلام والرؤى الطموحة التي تتجاوز المألوف. وأشار العبار إلى أن ما توشك الشركة على الكشف عنه هو التجسيد الأكثر طموحاً لأحلامهم حتى الآن، حيث سيتم دمج أرقى التصاميم المعمارية العالمية مع أجمل المناظر الطبيعية، لخلق توازن فريد بين العمران والطبيعة.

هذا التوجه يعكس رغبة إعمار في تقديم تصور جريء لمستقبل الحياة الحضرية، حيث تكون المدينة مكاناً للإلهام والابتكار، وليست مجرد مساحات للسكن، مما يجعل من المشروع أيقونة معمارية جديدة تضاف إلى سجل إنجازات دبي. علاوة على ذلك، شدد العبار على أن هذا المشروع الضخم هو تعبير صريح عن الثقة المطلقة في مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيمان راسخ بالرؤية الاستثنائية للقيادة الرشيدة التي وفرت البيئة الخصبة للإبداع والنمو.

إن التوجه نحو تنفيذ مشاريع بهذا الحجم يعكس الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص ذهبية للنمو. إن إعمار العقارية، من خلال هذا المشروع، تضع نفسها في أوج طموحها، وتضع دبي في أبهى صورها أمام العالم، مؤكدة أن سقف الطموحات في هذه الأرض لا يتوقف عند حد معين، بل يتجدد مع كل إنجاز جديد ليرسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة.

من الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحفيز قطاعات متعددة في الاقتصاد المحلي، بدءاً من قطاع الإنشاءات والمقاولات وصولاً إلى قطاعات الخدمات والسياحة والتجزئة. إن وجود مدينة متكاملة تستوعب 150 ألف نسمة في قلب دبي سيعني خلق آلاف فرص العمل الجديدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة السوقية للعقارات في المناطق المحيطة.

كما أن التركيز على مفهوم الحياة المتكاملة سيقلل من الحاجة إلى التنقلات الطويلة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو المدن المستدامة والذكية التي تضع الإنسان في مركز اهتمامها





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إعمار العقارية دبي تطوير عقاري استثمارات دبي محمد العبار

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