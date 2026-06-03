إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن توسعة سكنية واسعة في الضفة الغربية وتفاقم التوترات

وزير المالية يوفال سموتريتش يعلن عن بناء 2162 منزلًا في ثلاثة مستوطنات بالضفة، بينما تدين دول غربية العقوبات وتتصاعد الاشتباكات في غزة.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد يوفال سموتريتش، في بيان رسمي صدر أمس، عن مشروع توسعة سكنية واسعة تشمل أكثر من ألفين منزلًا في ثلاث مستوطنات إقليمية ب الضفة الغربية .

وعلى صعيد التخطيط، أوضحت لجنة التخطيط الإسرائيلية موافقتها على بناء 2162 وحدة سكنية توزع على ثلاثة مواقع رئيسية: 1006 وحدات في مستوطنة جديدة تُنشأ قريبًا من القدس، و922 وحدة في منطقة قريبة من مدينة نابلس، بالإضافة إلى 234 وحدة سكنية في ضواحي الخليل. جاء هذا الإعلان في إطار ما وصفه سموتريتش بـ"الاستمرار في بناء أرض إسرائيل"، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز السيطرة الإسرائيلية على المناطق المتنازع عليها وتُسهم في تثبيت وجود المستوطنات على طول الخطوط الفاصلة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.





وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، هددت بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية بفرض عقوبات على سموتريشت ووزراء آخرين بسبب ما وصفوه "بتشجيع العنف ضد الشعب الفلسطيني". وفي مقابل ذلك، أكّد الوزير أن هذه الإجراءات لن تغير مسار السياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن توسيع المستوطنات هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقوية الأمن القومي لإسرائيل وتثبيت وجودها في قلب الأراضي المحتلة.

كما صرح أن بناء المنازل الجديدة سيقوي "الحقائق على الأرض" ويحول دون إمكانية إقامة دولة عربية مستقلة في تلك المناطق.



من جهتها، أعرب مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس عن إدانة شديدة لهذا الإعلان، محذرًا من أن السياسات الاستفزازية لإسرائيل ستؤدي إلى تصعيد أعمق في المنطقة وتفاقم دائرة العنف. وفي ظل ذلك، أطلقت الإدارة الصحية في قطاع غزة تحذيرات بشأن تصعيد العمليات العسكرية، حيث شهدت المنطقة وقوع غارتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.

أحد الشهداء كان رجلاً توفي نتيجة غارة جوية قرب منطقة المغراقة في وسط القطاع، بينما أسفرت الغارة الثانية عن استشهاد شقيقين في فناء منزل داخل مخيم المغازي للاجئين. هذا السابع من الأحداث يضيف وزناً ثقيلًا إلى التوتر الدائر ويعكس تصاعد الصراعات المستمرة على المستويين المحلي والإقليمي





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وزير المالية الإسرائيلي يعلن عن توسعة استيطانية ضخمة في الضفة الغربيةفي خطوة تعيد رسم التضاريس السياسية والميدانية للمنطقة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن موافقة لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء 2162 منزلاً جديداً في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مما يثير حفيظة الفلسطينيين الذين يرون في هذا التوسع عقبة أمام تحقيق دولةهم المستقلة.

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