وزارة الموارد البشرية تعلن عن 100 فائز في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل التي نالت أكثر من 33 ألف طلب ترشح بزيادة 85%.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فوز 100 شركة وفرد ب جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل خلال دورتها الرابعة، في حفل تكريم رسمي عُقد في مركز أدنيك بأبوظبي. وقد جاءت هذه النتيجة تتويجاً لمسيرة من التميز والتطوير المستدام في البيئة الاقتصادية الوطنية، حيث شكّل هذا الحدث محطة مهمة لتعزيز ثقافة الابتكار والامتثال في بيئة العمل.

وكان الحفل تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في حين ترأس عملية التسليم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بالتعاون مع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والرئيس الفعلي للجنة الإشرافية على الجائزة. حضر مراسم الحفل نخبة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها القيادة العليا لدعم الريادة في القطاع الاقتصادي.

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تفاصيل المشاركة وتطور الجائزة

تجاوز عدد طلبات الترشح للدورة الرابعة من الجائزة 33,000 طلب تقديم من قبل الشركات والأفراد، مما يمثل قفزة نوعية ونموًا ملحوظًا بنسبة 85% مقارنة بالدورة الثالثة التي سجلت 18,000 طلب. وقد خضعت جميع هذه الطلبات لعمليات تقييم دقيقة ومرنة أجرتها لجان مختصة، استنادًا إلى معايير ومنهجيات حوكمة صارمة تضمنت الشفافية والنزاهة والدقة في اختيار الفائزين، لتعكس الصورة الحقيقية لأفضل الممارسات في السوق.

وتُعد هذه الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث تهدف بشكل أساسي إلى تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة التي تسهم في تطوير سوق العمل، سواء على صعيد شركات القطاع الخاص أو الأفراد من القوى العاملة. ومن خلال التطوير المستمر لفئات الجائزة ومعاييرها، ترسخ الجائزة نموذجًا وطنيًا لسوق عمل تنافسي ومستدام، يعتمد على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتكامل بين جميع مكونات سوق العمل، لربط نمو الأعمال بإنتاجية القوى العاملة وحمايتها ورفاهيتها وتمكين المواهب.

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مواقف الجهات المشاركة والقيادات

أبرز سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن الجائزة تجسد ما قدمه الفائزون من جهود مخلصة وإنجازات نوعية وممارسات متميزة، مؤكدًا اعتزاز الدولة بالقيم التي تعكسها هذه النماذج من الاجتهاد والتميز والابتكار. وشدد سموه على أن الشركات تسهم في تطوير بيئات العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بينما يقدم الأفراد قصصًا ملهمة في العطاء والتفاني والتطور المهني، ويشكلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

من جانبه، توجّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور بالشكر والامتنان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الرعاية الدائمة والجادة للجائزة، التي منحتها أهمية استثنائية في دعم القطاعات الاقتصادية. وأكّد معاليه ثقته بأن الاحتفاء بالتجارب الناجحة سيؤدي إلى توسيع نطاق أثرها، بحيث تصبح الريادة ممارسة يومية والابتكار نهجًا مؤسسيًا، معتبرًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والقوى العاملة هي المحرك المستدام لتطوير سوق العمل المتنوع الثقافي والذي يتميز بسهولة ممارسة الأعمال فيه.

أبرز الفائزين وأثرهم على السوق

في الفئة الرئيسية "صناع سوق العمل"، والتي تركز على النماذج المؤسسية والمبادرات التي تسهم في إحداث قيمة مضافة وتعزيز الاستدامة، حصدت شركة "داول شلومبرجير" المركز الأول في فئة الشركات الرائدة عالميًا في سوق العمل الإماراتي، تلتها شركة "كابجيميني سنغافورة" في المركز الثاني، فيما حصلت "بي جي بي المؤسسة الوطنية الصينية للنفط" على المركز الثالث. كما تألقت شركة "سايبر 50 للحماية الإلكترونية" في فئة رواد الأعمال الإماراتيين بالمركز الأول، تليها مجموعة "سادل" و"جيت أويل أند غاز سيرفيسيز".

واستمر التميز في الفئات الفرعية الأخرى، حيث حصدت شركة "إس إيه بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المركز الأول في فئة رواد الجاهزية للمستقبل، و"هلب لاستشارات تقنية المعلومات" في المركز الثاني، و"كرييتف تكنولوجي الإمارات" في الثالث. وفي فئة رواد حماية القوى العاملة، فازت "شوبا للإنشاءات" بالمركز الأول، و"المسعود للتوريدات والخدمات البترولية" بالمركز الثاني، و"الخليج للمقاولات والبستنة" بالمركز الثالث. كما كُرمت "دي بي بي للمقاولات" و"سكون للتأمين" و"جي إم جي الاستهلاكية" في فئة بيئة العمل الصديقة للأسرة، و"مجموعة برجيل" و"تريندز للبحوث والاستشارات" و"داماك العقارية" في فئة رواد تمكين المواهب، مع تقاسم "مجموعة ماجد الفطيم" و"شركة الفطيم" للمركز الأول في قطاع التجارة.