وزارة الخارجية تعلن إغلاق السفارة الإماراتية في مقديشو وسحب الطاقم الدبلوماسي بالكامل اعتبارا من يناير 2026 ردا على ممارسات عدائية

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية رسميا عن إغلاق سفارة دولة الإمارات في العاصمة الصومال ية مقديشو وسحب كامل الطاقم الدبلوماسي لديها، وذلك اعتبارا من شهر يناير 2026. جاء هذا القرار الحاسم نتيجة استمرار النهج التصاعدي والعدائي الذي تتبناه الحكومة الصومال ية، والذي وصفته الوزارة بأنه غير مبرر ومضاد لمصالح البلدين. يشكل هذا الخطف الدبلوماسي تراجعا كبيرا في العلاقات الثنائية بين الشريكين، ويعكس توترا عميقا نتيجة للممارسات التي انتهجتها الحكومة الصومال ية تجاه السفارة والمقار الدبلوماسية.

أسباب إغلاق السفارة وعودة الدبلوماسيين

رأت وزارة الخارجية في البيان الرسمي أن هذه الخطوة كانت ضرورية بسبب الممارسات العدائية المتكررة التي استهدفت سفارة دولة الإمارات وموظفيها في مقديشو. وقد ساهمت سياسات الحكومة الصومالية، وعلى رأسها قرارها بإلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة سابقا بين البلدين، في دفع الإدارة الإماراتية لهذا القرار. أكد البيان أن هذه الإجراءات لم تأتِ من فراغ، بل كانت رد فعل على سلسلة من المواقف التي تعتبرها وزارة الخارجية مسؤولة وتقوض أسس التعاون المشترك.

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انتقاد السياسة الداخلية للصومال وتأثيرها

شددت الإمارات على ضرورة ألا تُستخدم العلاقات الثنائية كحقل للصراعات الداخلية، خاصة أن الحكومة الصومالية أقحمت دولة الإمارات في خلافاتها السياسية حول السلطة. واعتبرت الخارجية أن هذا التدخل في الشؤون الداخلية يمثل تصرفا غير مسؤول من قبل الحكومة الصومالية، مما يعرض مصالح الشعبين الشقيقين للخطر. وحثت الوزارة الأطراف الصومالية على استناد القرارات ذات التأثير في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة فقط، بعيدا عن الاعتبارات السياسية الضيقة والصراعات المحلية.

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أهمية الجالية الصومالية وارتباطها بالإمارات

على الرغم من التصعيد الدبلوماسي بين الحكومتين، أعربت وزارة الخارجية عن استمرار تقدير دولة الإمارات للشعب الصومالي الشقيق. وأكدت الوزارة اعتزازها بالروابط التاريخية والعامة التي تجمع بين شعبي البلدين، مع التركيز بشكل خاص على أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الدولة والزائرين لها. أشارت الخارجية إلى حرصها البالغ على صون هذه الروابط الاجتماعية والإنسانية وتعزيزها، مؤكدة أن مصالح هذه الجالية المحترمة تظل أولوية لا تتأثر بالتوترات الحكومية.

مستقبل التعاون والاتفاقيات الثنائية

يُعد إلغاء الاتفاقيات الثنائية من قبل الحكومة الصومالية نقطة تحول جوهرية أثرت مباشرة على استقرار العلاقات الدبلوماسية. ورغم إغلاق السفارتين وسحب الطاقم الدبلوماسي في يناير 2026، تظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم الشعب الصومالي وتعزيز مصالحه. يتوقع أن تظل الملفات المفتوحة حول هذه الاتفاقيات المبرمة محل مراجعة مستمرة، في انتظار أي تحولات إيجابية قد تعيد الحياة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.