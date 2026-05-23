بعد إعلان استفتاء استشاري في تشرين الأول/أكتوبر بشأن استقلال مقاطعة آلبرتا الغنية بالنفط، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مقاطعة آلبرتا الأساسية لمستقبل كندا، وقرر قاضي ألبرتا أوقف المبادرة لغياب تشاور السكان الأصليين. وفي خطاب ألقته مساء الخميس، وصفت رئيسة وزراء آلبرتا دانييل سميث قرار القاضي بأنه خاطئ وقالت إنها ستمضي قدما في إجراء استفتاء، مع صياغة السؤال بشكل لا ينتهك الحكم. وفي تشرين الأول/أكتوبر، ستسأل سكان آلبرتا عما إذا كانوا يريدون من حكومتهم بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم بشأن الاستقلال. وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالى 30% من سكان آلبرتا يؤيدون الاستقلال، ويندد الانفصاليون بما يعتبرونه نفوذا للحكومة الفدرالية على قطاع النفط في المقاطعة، ويتهمونها بإعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.
إعلان استفتاء أكتوبر حول استقلال مقاطعة آلبرتا الغنية بالنفط، وقرار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مقاطعة آلبرتا الأساسية لمستقبل كندا، وقرار قاضي ألبرتا أوقف المبادرة لغياب تشاور السكان الأصليين، وتصريحات رئيسة وزراء آلبرتا دانييل سميث، واستنكار جماعات السكان الأصليين، وموقف زعيم السكان الأصليين تريفور ميركرودي، واستطلاعات الرأي تؤكد أن حوالى 30% من سكان آلبرتا يؤيدون الاستقلال، ويندد الانفصاليون بما يعتبرونه نفوذا للحكومة الفدرالية على قطاع النفط في المقاطعة، ويتهمونها بإعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.
إعلان استفتاء أكتوبر حول استقلال مقاطعة آلبرتا الغنية بالنفط، وقرار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مقاطعة آلبرتا الأساسية لمستقبل كندا، وقرار قاضي ألبرتا أوقف المبادرة لغياب تشاور السكان الأصليين، وتصريحات رئيسة وزراء آلبرتا دانييل سميث، واستنكار جماعات السكان الأصليين، وموقف زعيم السكان الأصليين تريفور ميركرودي، واستطلاعات الرأي تؤكد أن حوالى 30% من سكان آلبرتا يؤيدون الاستقلال، ويندد الانفصاليون بما يعتبرونه نفوذا للحكومة الفدرالية على قطاع النفط في المقاطعة، ويتهمونها بإعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية
Canada Alberta Oil Independence Native Environment Federal Government Estimates Supporters Critics Decision Court Chief Chiefs Agreements British British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British Columbia British
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Government of Thailand Approves Changes to Visa System, Limiting Stay to 30 Days for Most VisitorsThe Government of Thailand has approved changes to its visa system, limiting the stay for most visitors to 30 days. The changes were made based on a proposal from the Ministry of Foreign Affairs to reorganize entry policies and enhance visitor control. The new system will replace the previous 60-day exemption known as P.60 with a new system called P.30, allowing for a maximum stay of 30 days. The new system will start to be implemented 15 days after it is officially published.
Read more »
الإمارات ضمن أقوى 30 منظومة للشركات الناشئة عالمياًالثانية عالمياً والأولى إقليمياً في «أنشطة الشركات»الخامسة عالمياً في مؤشر «بيئة...
Read more »
الإمارات بين أفضل 30 منظومة للشركات الناشئة عالمياًحافظت الإمارات على حضورها بين أبرز ثلاثين منظومة للشركات الناشئة في العالم، إذ جاءت في المركز الثلاثين عالميا في تقرير «
Read more »
'العالمية القابضة' تبدأ استخدام العملة المستقرة 'DDSC' في الصفقات التجاريةنفّذت 'الشركة العالمية القابضة' صفقة مالية بقيمة 110 ملايين درهم (نحو 30 مليون دولار) باستخدام العملة الرقمية المستقرة ا
Read more »
قائد الجيش الباكستاني يزور إيران لوساطة إنهاء الحرب وتبدأ مفاوضات 30 يوماً تشمل النووي وروبيو يؤكد منع السلاح النووي ورسوم هرمزقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة، في محاولة أخيرة للتوصل إلى إتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والدخول في مفاوضات أوسع. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الرفيع بعد أيام من محادثات منخفضة المستوى، وسط مساعٍ حثيثة يبذلها وسطاء إقليميون لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة 'خطاب نوايا'. وتنص الوثيقة المقترحة على اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية، إضافة إلى إرساء مبادئ لمدة ثلاثين يوماً من المفاوضات اللاحقة، والتي ستتناول ملفات أوسع تشمل البرنامج النووي الإيراني. ويُعد المشير عاصم منير الوسيط الرئيسي بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب، وتكتسب زيارته الحالية أهمية بالغة في ضوء الجمود الذي يكتنف جهود الوساطة متعددة الأطراف التي تشارك فيها دول عربية وإقليمية. في غضون ذلك، أقرّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوجود انفراجة طفيفة في المحادثات، قائلاً يوم الجمعة: 'لقد كان هناك بعض التقدم الطفيف. لا أريد المبالغة في ذلك، ولكن كان هناك بعض التحرك، وهذا أمر جيد'. وشدد روبيو على 'مطلب أساسي' لواشنطن، مؤكداً أن 'إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي. ببساطة لا يمكنها ذلك'. وأوضح أن أي اتفاق يجب أن يعالج بشكل حاسم قضية مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسياستها المستقبلية في مجال التخصيب. وفي تطور ذي صلة، جدّد روبيو التأكيد على رفض بلاده السماح لإيران بفرض ما وصفه بـ'رسوم مرور' في مضيق هرمز.
Read more »
فريق تفاوض قطري بطهران بالتنسيق مع واشنطن لدعم وقف الحرب ومفاوضات 30 يوماً حول النووي وهرمزفريق تفاوض قطري وصل إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة. ويعمل الوسطاء على إتمام 'خطاب نوايا' يتضمن اتفاقاً لوقف الحرب، إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر ثلاثين يوماً لبحث اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل التخصيب.
Read more »