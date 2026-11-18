مؤسسة إعادة تدريب خيول السباقات البريطانية أطلقت خطة استراتيجية بتمويل مستهدف يبلغ 4.5 ملايين جنيه إسترليني خلال السنوات من 2027 إلى 2031 لتطوير برامج الرعاية للمعزولة.

أعلنت مؤسسة إعادة تدريب خيول السباقات (RoR) البريطانية عن إطلاق استراتيجية رسمية جديدة تهدف إلى تطوير شمولي لبرامج الرعاية الخاصة بالخيول الأصيلة بعد انتهاء مسيرتها التنافسية. يهدف هذا المخطط الطموح إلى تسهيل انتقال الخيول إلى أنشطة فروسية بديلة وتعزيز خدمات التدريب والدعم الموجهة لمالكيها، وذلك ضمن خطة تنفيذية تمتد من عام 2027 حتى عام 2031. وقد تم الإعلان رسمياً عن هذه الخطوة في العاشر من نوفمبر الجاري، خلال فعالية خاصة أقيمت في منطقة ويستمنستر بالعاصمة لندن.

تفاصيل التمويل المستهدف والخطة المالية

تبلغ التكلفة المستهدفة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة 4.5 ملايين جنيه إسترليني، وفقاً للتقديرات المالية التي وضعتها المؤسسة. تخطط "إعادة تدريب خيول السباقات" لتوفير نصف هذا المبلغ من خلال جهود جمع التبرعات المستقلة، بينما ينتظر أن يأتي النصف المتبقي من مساهمات قطاع سباقات الخيل البريطاني ككل. يوضح هذا الهيكل التمويلي رغبة المؤسسة في تحقيق شراكة مالية أوسع لضمان استدامة البرامج طويلة الأجل.

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أكد روبرت أرنولد، الرئيس التنفيذي المؤقت للمؤسسة، أن المبلغ المالي المحدد يمثل هدفاً استراتيجياً لتنفيذ الخطة، ولا يشترط توفر التمويل الكامل قبل الشروع في العمل. أوضح أرنولد أن المؤسسة لا تطالب الجهات الداعمة بمضاعفة مساهماتها الفردية بشكل قسري، بل تسعى إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف العاملة في قطاع السباقات. ينطلق هذا التوجه من مبدأ المسؤولية المشتركة عن رعاية الخيول طوال دورة حياتها، بما في ذلك المراحل الحرجة التي تلي الاعتزال الرياضي.

الأهداف الاستراتيجية ورصد الخيول المعزولة

ترتكز الاستراتيجية الجديدة على أربعة محاور أساسية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة للخيول. تشمل هذه الأهداف تحسين القدرة على تحديد أماكن الخيول المعتزلة وتتبع انتقال ملكيتها بدقة، وكذلك تعزيز الرعاية والتوعية والدعم المستمر طوال فترة حياتها المتبقية. كما تسعى المؤسسة إلى زيادة مشاركة هذه الخيول في أنشطة الفروسية البديلة، وتوفير التمويل والاستقرار المؤسسي اللازمين لاستدامة هذه البرامج.

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تلقي المؤسسة الضوء بشكل خاص على المرحلة الأولى التي تلي انتهاء مسيرة الخيل في السباقات، معتبرة إياها فترة حرجة تتطلب تهيئة خاصة للحيوان للانتقال إلى بيئة جديدة تختلف جذرياً عن طبيعة التدريب والمنافسات السابقة. تهدف البرامج الجديدة إلى مساعدة الملاك على فهم الاحتياجات الخاصة بالخيول المعتزلة، وتوفير المعرفة والخبرات اللازمة للتعامل معها بشكل فعال سواء لاستخدامها في الأنشطة الرياضية أو ركوب الخيل الترفيهي.

التحول نحو الوقاية والتعاون مع الهيئات التنظيمية

أكد روبرت أرنولد أن المؤسسة تسعى إلى تغيير منهجها من التدخل عند ظهور مشكلات في الرعاية إلى الوقاية منها تماماً. يتم تحقيق هذا التحول من خلال التواصل المستمر مع الملاك وتوفير الإرشادات والمساندة المناسبة قبل تفاقم أي قضايا. يهدف هذا النهج الوقائي إلى ضمان رفاهية الحيوان وتقليل المخاطر المرتبطة بفترة الانتقال الصعبة بعد نهاية مسيرته المهنية في السباقات.

تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز تبادل البيانات مع هيئة سباقات الخيل البريطانية (BHA) والهيئات المنظمة لرياضات الفروسية الأخرى. يهدف هذا التعاون إلى تحسين الوصول إلى ملاك الخيول المعتزلة ومعرفة مواقع وجودهم بعد مغادرتهم مضامير السباق. كما تعتزم المؤسسة تطوير بنيتها الرقمية خلال عامي 2027 و2028، بما يساعد على تحسين إدارة المعلومات وتوسيع نطاق التواصل مع الملاك والمستفيدين من برامج الرعاية لضمان استمرار المتابعة.

موقف هيئة سباقات الخيل البريطانية

من جانبه، أكد برانت دنشيا، الرئيس التنفيذي لهيئة سباقات الخيل البريطانية، أن إطلاق هذه الاستراتيجية يؤكد التزام قطاع السباقات بأكمله بحماية رفاهية الخيول طوال حياتها. أشار دنشيا إلى أن مؤسسة "إعادة تدريب خيول السباقات" تلعب دوراً محورياً في منظومة الرعاية البريطانية، من خلال إبقاء الخيول المعتزلة على اتصال بخدمات الدعم والإرشاد المتاحة. توفر المؤسسة أيضاً فرصاً جديدة للخيول بعد مغادرة برامج التدريب التقليدية، مما يساهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع الحياة اللاحقة.

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تحظى هذه الاستراتيجية بتأييد كامل من الهيئة البريطانية، حيث تعتبرها الإطار المرجعي الذي سيسترشد به القطاع في تطوير خدمات رعاية الخيول بعد الاعتزال خلال السنوات الخمس المقبلة. يحرص الجانبان على استمرار التعاون الوثيق بين الجهات المعنية لضمان حصول جميع الخيول على الرعاية المناسبة والدعم اللازم في مختلف مراحل حياتها، مما يعزز من مكانة المملكة المتحدة كرائدة عالمياً في معايير رعاية خيول السباقات.