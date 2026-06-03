إعادة بناء جدار قلعة الكرك الأثرية بعد انهياره بسبب أمطار غزيرة

تبدأ فرق مختصة بإعادة بناء جدار قلعة الكرك الأثرية جنوبي الأردن بعد انهياره خلال هطول أمطار غزيرة في ديسمبر الماضي. وقد جمعت الفرق أكثر من 300 حجر تم ترقيمها وترميمها وفق أسس علمية بالتعاون مع لجان متخصصة من دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والجهات المعنية، بهدف معالجة أسباب الانهيار ومنع تكراره.

بدأت فرق مختصة من دائرة ال آثار العامة ومديرية آثار الكرك ب إعادة بناء جدار قلعة الكرك التاريخية، ثاني أكبر قلعة في منطقة الشرق الأوسط، بعد انهياره بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في ديسمبر الماضي.

وقد جمعت الفرق أكثر من 300 حجر من الوادي المجاور، حيث تم ترقيمها وترميمها وفق أسس علمية دقيقة، ونقلها يدوياً بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة وعدم إمكانية استعمال الآليات. وتواصل الفرق العمل على فتح طرق للوصول إلى مواقع تجميع أخرى تمهيداً لنقل الحجارة وإعادة استخدامها في أعمال الترميم. أظهرت الدراسات الهندسية والجيولوجية أن انهيار الجدار ناجم عن انزلاق صخري طبيعي تزامن مع غزارة الأمطار، مما استدعى مراجعة جميع التدخلات الإنشائية والتطويرية المحيطة بالموقع وتقييم تأثيرها على القلعة وجدارها.

وبهذا الشكل، أوصت اللجان الفنية بإعادة عمليات الترميم والصيانة على أسس ثابتة وراسخة، كما دعت إلى معالجة مسارات المياه ومراقبة التراكمات الصخرية. وقد شكلت الجهات المعنية لجاناً فنية تضمّت المجلس الوطني للبناء والإنشائية العليا ووزارة السياحة ونقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية للإشراف على أعمال التدعيم الجديدة للجدار ومنع التعرض لأضرار مشابهة في المستقبل. تُعد قلعة الكرك أحد أبرز المعالم التاريخية في الأردن، وثاني أكبر القلاع الأثرية في الشرق الأوسط، وتتكون من سبعة طوابق تعود إلى العصر الحديدي.

وقد أثار انهيار جزء من جدارها صدمة واسعة في المملكة، خاصة بين خبراء and علماء الآثار، ما دفع إلى المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لترميمها. وتشهد القلعة إقبالاً كبيراً من السياح من مختلف دول العالم، مما يزيد من أهمية الحفاظ عليها كتراث إنساني عالمي. وتواصل دائرة الآثار العامة بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية جهودها لاستكمال عملية إعادة البناء بأسرع وقت ممكن مع الالتزام بالمعايير العلمية المحافظة على القيمة التاريخية للم site





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قلعة الكرك إعادة بناء انهيار جدار آثار الأردن ترميم

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